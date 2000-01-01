Liderem el futur de l'educació digital europea al capdavant d'OpenEU
Què és OpenEU?
Qui en forma part?
OpenEU està formada per deu universitats europees (vuit d'educació a distància i dues de presencials) amb qui compartim una visió transformadora de l'educació superior.
A aquesta xarxa d'abast regional, europeu i global, s'hi sumen cinc universitats, quatre associacions universitàries i nou organitzacions no acadèmiques que aporten expertesa en àmbits clau per avançar en el pla de treball de l'aliança.
- Brightlands Smart Services Campus (Brightland)
- DNA Bulgaria
- Eurocities
- European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)
- European Leader Association for Rural Development (ELARD)
- Fan S. Noli University (UNIKO)
- Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FIED)
- International Association of Universities (IAU)
- Mediterranean Universities Union (UNIMED)
La UOC, compromesa amb el futur de l'educació superior a Europa
Des de la UOC, liderem OpenEU amb el propòsit de transformar l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), avançant cap a un aprenentatge més inclusiu, digital i sostenible.
Impulsem solucions innovadores en docència i recerca amb una mirada oberta al món, col·laborativa i centrada en l'estudiantat.
Aquest lideratge reafirma la vocació de la UOC com a universitat connectada amb Europa i al servei de tota la societat.
Els reptes europeus
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L'aprenentatge al llarg de la vida
Promovent itineraris formatius flexibles i fomentant l'ocupabilitat, perquè tothom pugui accedir-hi en qualsevol etapa vital o professional.
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La inclusió i l'equitat
Garantint que l'educació superior sigui accessible a totes les persones, independentment del seu origen, condició o ubicació geogràfica.
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La transformació digital de l'EEES
Compartint el nostre coneixement expert per impulsar noves metodologies docents, la innovació tecnològica i entorns d'aprenentatge personalitzats.
Oportunitats per a la comunitat UOC
Connectem el nostre estudiantat, professorat, personal docent i investigador i de gestió amb universitats i entitats de tot Europa.
Impulsem oportunitats de formació i col·laboració internacional que permeten viure una experiència educativa rica, intercultural i adaptada a cada etapa vital.
Formació transnacional
Desenvolupem una oferta formativa que permetrà accedir a graus, màsters conjunts i microcredencials amb universitats europees, aules multilingües i entorns d'aprenentatge interculturals.
Mobilitat virtual, presencial i híbrida.
Treballem per establir programes d'intercanvi acadèmic i professional, tant en línia com presencials i híbrids, arreu d'Europa.
Pràctiques i participació a escala europea
Treballem per oferir pràctiques professionals i voluntariats internacionals, accés a borses de treball, participació en comunitats d'aprenentatge, projectes de recerca col·laboratius i representació en el consell d'estudiants de l'aliança.
Projectes col·laboratius i cooperació interuniversitària
Impulsem iniciatives per millorar les competències personals i professionals de la comunitat UOC, formant part de projectes internacionals amb altres universitats i institucions.
Treball en xarxa internacional
Creem espais virtuals perquè la comunitat d'OpenEU pugui crear i compartir coneixement amb altres actors no universitaris.
Oficina d'OpenEU a la UOC
L'oficina d'OpenEU és el punt de connexió de la comunitat UOC amb totes les oportunitats i iniciatives que ofereix l'aliança.
Des d'aquí, impulsem i coordinem les accions a la Universitat, integrant-les en l'estratègia institucional perquè esdevinguin una palanca de creixement, aprenentatge i col·laboració per a tota la comunitat universitària.
Formem part
Finançat per
Aquest projecte ha rebut finançament de la Unió Europea (AGÈNCIA EXECUTIVA EUROPEA D'EDUCACIÓ I CULTURA (EACEA) en virtut de l'acord de subvenció núm. 101177241.
Finançat per la Unió Europea. Les opinions i els punts de vista expressats només comprometen l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'EACEA no poden ser considerades responsables d'aquestes opinions.