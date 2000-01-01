Campus

Liderem el futur de l'educació digital europea al capdavant d'OpenEU

Què és OpenEU?

OpenEU és l'aliança d'universitats europees, obertes i a distància, coordinada per la UOC. Juntament amb les principals institucions d'educació superior de nou països europeus, treballem per fer realitat la primera universitat oberta d'Europa, que garanteixi una formació superior al llarg de la vida, accessible, flexible i de qualitat, per a totes les persones i des de qualsevol lloc.
La UOC contribueix a definir el futur de l'educació superior a Europa des de l'I·HE2025

Qui en forma part?

OpenEU està formada per deu universitats europees (vuit d'educació a distància i dues de presencials) amb qui compartim una visió transformadora de l'educació superior.

A aquesta xarxa d'abast regional, europeu i global, s'hi sumen cinc universitats, quatre associacions universitàries i nou organitzacions no acadèmiques que aporten expertesa en àmbits clau per avançar en el pla de treball de l'aliança.

Gràcies a OpenEU, la nostra comunitat creix i es connecta a més de 368.000 estudiants i 24.000 professionals acadèmics i professionals de tot Europa per impulsar un espai d'aprenentatge internacional amb vocació transformadora.
Neix OpenEU, el primer pas cap a una universitat oberta europea

La UOC, compromesa amb el futur de l'educació superior a Europa

Des de la UOC, liderem OpenEU amb el propòsit de transformar l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), avançant cap a un aprenentatge més inclusiu, digital i sostenible.

Impulsem solucions innovadores en docència i recerca amb una mirada oberta al món, col·laborativa i centrada en l'estudiantat. 

Aquest lideratge reafirma la vocació de la UOC com a universitat connectada amb Europa i al servei de tota la societat.

OpenEU

Els reptes europeus

Abordem tres grans reptes de manera col·laborativa amb les universitats de l'aliança:

  • L'aprenentatge al llarg de la vida

    Promovent itineraris formatius flexibles i fomentant l'ocupabilitat, perquè tothom pugui accedir-hi en qualsevol etapa vital o professional.

  • La inclusió i l'equitat

    Garantint que l'educació superior sigui accessible a totes les persones, independentment del seu origen, condició o ubicació geogràfica.

  • La transformació digital de l'EEES

    Compartint el nostre coneixement expert per impulsar noves metodologies docents, la innovació tecnològica i entorns d'aprenentatge personalitzats.

Oportunitats per a la comunitat UOC

Connectem el nostre estudiantat, professorat, personal docent i investigador i de gestió amb universitats i entitats de tot Europa.

Impulsem oportunitats de formació i col·laboració internacional que permeten viure una experiència educativa rica, intercultural i adaptada a cada etapa vital.

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Formació transnacional

Desenvolupem una oferta formativa que permetrà accedir a graus, màsters conjunts i microcredencials amb universitats europees, aules multilingües i entorns d'aprenentatge interculturals.

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Mobilitat virtual, presencial  i híbrida.

Treballem per establir programes d'intercanvi acadèmic i professional, tant en línia com presencials i híbrids, arreu d'Europa.

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Pràctiques i participació a escala europea

Treballem per oferir pràctiques professionals i voluntariats internacionals, accés a borses de treball, participació en comunitats d'aprenentatge, projectes de recerca col·laboratius i representació en el consell d'estudiants de l'aliança.

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Projectes col·laboratius i cooperació interuniversitària

Impulsem iniciatives per millorar les competències personals i professionals de la comunitat UOC, formant part de projectes internacionals amb altres universitats i institucions.

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Treball en xarxa internacional

Creem espais virtuals perquè la comunitat d'OpenEU pugui crear i compartir coneixement amb altres actors no universitaris.

Oficina d'OpenEU a la UOC

L'oficina d'OpenEU és el punt de connexió de la comunitat UOC amb totes les oportunitats i iniciatives que ofereix l'aliança. 

Des d'aquí, impulsem i coordinem les accions a la Universitat, integrant-les en l'estratègia institucional perquè esdevinguin una palanca de creixement, aprenentatge i col·laboració per a tota la comunitat universitària.

OpenEU

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FOREU4ALL

European Universities Alliances

UEUE

Universitats Espanyoles en Universitats Europees

Finançat per

Co-funded by the European Union
OpenEU. The Open European University

Aquest projecte ha rebut finançament de la Unió Europea (AGÈNCIA EXECUTIVA EUROPEA D'EDUCACIÓ I CULTURA (EACEA) en virtut de l'acord de subvenció núm. 101177241.

Finançat per la Unió Europea. Les opinions i els punts de vista expressats només comprometen l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'EACEA no poden ser considerades responsables d'aquestes opinions.