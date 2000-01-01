La UniversitatPresentació institucional
Som la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i tenim el propòsit d'impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn.
Gràcies a un model educatiu 100 % en línia, flexible, rigorós i centrat en l'estudiant —que combina qualitat acadèmica, innovació pedagògica i acompanyament al llarg de tota la vida—, oferim una formació acreditada, accessible, inclusiva i orientada als reptes del present i del futur.
La nostra missió és transformar la societat mitjançant la generació, la transmissió i l'intercanvi de coneixement, per avançar cap a una societat més crítica, responsable i inconformista.
Fets i xifresMes dades
97.500
estudiants, que viuen en més de 130 països
Impulsem una educació inclusiva i transformadora per a tothom
Garantim que persones amb realitats diverses i que viuen arreu del territori puguin estudiar amb igualtat d'oportunitats.
133.000
graduats i graduades
5 missions per a una recerca amb impacte
Articulem la nostra recerca aplicada i interdisciplinària i la connectem amb els grans reptes de futur.
+ de 500
investigadors i investigadores
32 milions d'euros de finançament l'any 2024
Amb un augment del 188 % dels ingressos destinats a la recerca en cinc anys (2020-2024).
Acreditació institucional: formació de qualitat
Reconeixements internacionals
-
Top 6 d'universitats catalanes
-
1a. universitat en línia de l'Estat
-
Top 200 d'universitats més joves del món
Què diuen de la UOC?
"Aquesta Universitat fa 30 anys era una visió, un acte d'imaginació"
Jeanette Winterson, escriptora.
"La UOC va néixer al futur"
Juan Freire, biòleg, professor universitari i emprenedor. Referent en noves formes d'aprenentatge.
"Ens calen coneixements interdisciplinaris, que veig que floreixen aquí, a la UOC"
Wendy Hall, directora executiva del Web Science Institute.
"La UOC ens guiarà a la resta en qüestions de millora de la qualitat de l'aprenentatge en línia"
Michael Murphy, president de l'Associació d'Universitats Europees.
"El mètode de la UOC va ser dissenyat per ser innovador. Vau ser visionaris"
Sanjay Sharma, vicepresident d'Aprenentatge Obert del MIT.
"La UOC ha trobat la manera d'aprofitar la tecnologia per millorar l'experiència dels estudiants"
Mary Beard, catedràtica de la Universitat de Cambridge.
"La UOC representa el canvi més gran en la definició d'una universitat"
Martin Carnoy, professor de la Universitat Stanford.