Campus

La Universitat

Presentació institucional

Som la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i tenim el propòsit d'impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn.

Gràcies a un model educatiu 100 % en línia, flexible, rigorós i centrat en l'estudiant —que combina qualitat acadèmica, innovació pedagògica i acompanyament al llarg de tota la vida—, oferim una formació acreditada, accessible, inclusiva i orientada als reptes del present i del futur.

La nostra missió és transformar la societat mitjançant la generació, la transmissió i l'intercanvi de coneixement, per avançar cap a una societat més crítica, responsable i inconformista.

Fets i xifres

Mes dades

97.500

estudiants, que viuen en més de 130 països

Impulsem una educació inclusiva i transformadora per a tothom

Garantim que persones amb realitats diverses i que viuen arreu del territori puguin estudiar amb igualtat d'oportunitats.

133.000

graduats i graduades

5 missions per a una recerca amb impacte

Articulem la nostra recerca aplicada i interdisciplinària i la connectem amb els grans reptes de futur.

+ de 500

investigadors i investigadores

32 milions d'euros de finançament l'any 2024

Amb un augment del 188 % dels ingressos destinats a la recerca en cinc anys (2020-2024).

Acreditació institucional: formació de qualitat

Som la primera universitat de Catalunya a obtenir l'acreditació institucional de centre del Consell d'Universitats del Govern d'Espanya. És a dir, el nostre sistema de garantia interna de la qualitat està acreditat, i ens reconeix la capacitat per exercir nosaltres mateixos les funcions de verificació, seguiment i avaluació de les titulacions. Per tant, tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que impartim tenen certificació de qualitat.
Formació de qualitat

Reconeixements internacionals

Times Higher Education World University Rankings

Què diuen de la UOC?

Experts i referents internacionals destaquen la nostra influència en la societat i la qualitat del nostre model educatiu.

"Aquesta Universitat fa 30 anys era una visió, un acte d'imaginació"

Jeanette Winterson, escriptora.

"La UOC va néixer al futur"

Juan Freire, biòleg, professor universitari i emprenedor. Referent en noves formes d'aprenentatge.

"Ens calen coneixements interdisciplinaris, que veig que floreixen aquí, a la UOC"

Wendy Hall, directora executiva del Web Science Institute.

"La UOC ens guiarà a la resta en qüestions de millora de la qualitat de l'aprenentatge en línia"

Michael Murphy, president de l'Associació d'Universitats Europees.

"El mètode de la UOC va ser dissenyat per ser innovador. Vau ser visionaris"

Sanjay Sharma, vicepresident d'Aprenentatge Obert del MIT.

"La UOC ha trobat la manera d'aprofitar la tecnologia per millorar l'experiència dels estudiants"

Mary Beard, catedràtica de la Universitat de Cambridge.

"La UOC representa el canvi més gran en la definició d'una universitat"

Martin Carnoy, professor de la Universitat Stanford.

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