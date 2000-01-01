Campus

Model educatiu

A la UOC entenem que cada estudiant aprèn, viu i treballa de manera diferent. Per això, oferim un aprenentatge actiu i pràctic per mitjà de propostes formatives personalitzades online que s'adapten a les necessitats i circumstàncies d'un estudiantat divers.

Tot això, amb el rigor acadèmic i l'exigència formativa que ens defineixen.

Una metodologia pròpia centrada en les persones

A la UOC acompanyem les persones al llarg de la vida. Aquest acompanyament és la brúixola de la nostra activitat: el disseny dels processos d'aprenentatge, el model d'avaluació, el tipus de feedback (retorn pedagògic), les funcions de l'equip docent, la varietat de recursos d'aprenentatge o l'escolta activa als grups d'interès.

El nostre model promou que l'estudiant reflexioni, apliqui el coneixement a situacions reals i connecti amb l'entorn professional. Mitjançant aquesta metodologia online, desenvolupa el pensament crític i l'autonomia, potencia la creativitat i adquireix eines per al treball en equip.

Una metodologia pròpia centrada en les persones
Innovacions per millorar l'aprenentatge

Innovacions per millorar l'aprenentatge

L'eLearning Innovation Center (eLinC) és el nostre centre d'innovació en ensenyament i aprenentatge, i treballa per incorporar millores al procés docent. L'eLinC acompanya el professorat amb solucions tecnopedagògiques innovadores orientades a aconseguir que l'estudiant adquireixi uns coneixements, unes competències i unes habilitats rellevants i actuals.

Serveis d'ocupació i solucions d'aprenentatge per a tothom

La nostra proposta és empoderar les persones perquè puguin orientar bé el seu futur professional i formatiu. A la UOC volem acompanyar cada persona perquè pugui assolir els seus somnis i aspiracions, siguin quins siguin.
Serveis d'ocupació i solucions d'aprenentatge per a tothom
Una organització docent que t'acompanya

Una organització docent que t'acompanya

L'oferta docent s'articula per mitjà dels estudis, que recullen els diferents àmbits de coneixement de la Universitat.

Recerca per liderar el canvi educatiu

Fem recerca d'excel·lència sobre els futurs de l'educació. El nostre compromís és liderar una recerca que contribueixi a la transformació educativa i que doni una resposta innovadora i inclusiva als reptes socials i tecnològics que vindran.
Recerca per liderar el canvi educatiu
Referents en aprenentatge de qualitat

Referents en aprenentatge de qualitat

La nostra experiència ens situa com a referents internacionals. Per això, sistemes educatius i institucions ens demanen acompanyament per desenvolupar els seus propis models en línia, adaptats a les seves necessitats. També treballem amb governs i agències de qualitat d'arreu del món i els ajudem a implantar els seus propis sistemes i mecanismes d'aprenentatge en línia.