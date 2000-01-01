Model educatiu
A la UOC entenem que cada estudiant aprèn, viu i treballa de manera diferent. Per això, oferim un aprenentatge actiu i pràctic per mitjà de propostes formatives personalitzades online que s'adapten a les necessitats i circumstàncies d'un estudiantat divers.
Tot això, amb el rigor acadèmic i l'exigència formativa que ens defineixen.
Una metodologia pròpia centrada en les persones
A la UOC acompanyem les persones al llarg de la vida. Aquest acompanyament és la brúixola de la nostra activitat: el disseny dels processos d'aprenentatge, el model d'avaluació, el tipus de feedback (retorn pedagògic), les funcions de l'equip docent, la varietat de recursos d'aprenentatge o l'escolta activa als grups d'interès.
El nostre model promou que l'estudiant reflexioni, apliqui el coneixement a situacions reals i connecti amb l'entorn professional. Mitjançant aquesta metodologia online, desenvolupa el pensament crític i l'autonomia, potencia la creativitat i adquireix eines per al treball en equip.