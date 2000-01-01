Com s'estudia a la UOC?
A la UOC dissenyem el procés d'aprenentatge per acompanyar l'estudiantat de manera personalitzada.
A més, quan s'estudia a la UOC l'aprenentatge es fa aplicant el coneixement a situacions reals: els reptes i les activitats proposades tenen un enfocament pràctic, en línia amb el context laboral o social.
El model fomenta que l'estudiant reflexioni, potenciï el pensament crític i l'autoconeixement, i aprengui de manera col·laborativa. Es tracta d'habilitats clau que li seran molt útils en l'àmbit professional.