Campus
Model educatiu

Metodologia

A la UOC hem desenvolupat una metodologia en línia pròpia, flexible i centrada en les persones, perquè sabem que el recorregut vital i acadèmic de cada estudiant és únic. Per això, oferim formacions personalitzades, amb rigor i exigència.

Com s'estudia a la UOC?

A la UOC dissenyem el procés d'aprenentatge per acompanyar l'estudiantat de manera personalitzada. 

A més, quan s'estudia a la UOC l'aprenentatge es fa aplicant el coneixement a situacions reals: els reptes i les activitats proposades tenen un enfocament pràctic, en línia amb el context laboral o social. 

El model fomenta que l'estudiant reflexioni, potenciï el pensament crític i l'autoconeixement, i aprengui de manera col·laborativa. Es tracta d'habilitats clau que li seran molt útils en l'àmbit professional.

Així és l'entorn d'aprenentatge de la UOC

Quan un estudiant es matricula a la UOC, entra al Campus Virtual i accedeix a l'entorn d'aprenentatge de cada assignatura.

Dins de l'aula hi pot consultar el pla docent complet. Es tracta d'un document que:

  • Descriu l'assignatura i la ubica en el conjunt del pla d'estudis.
  • Indica els camps professionals en què es projecta.
  • Explica què aprendrà l'estudiant i quines competències practicarà.
  • Detalla la metodologia de l'assignatura.
  • Identifica quins materials o recursos haurà de consultar, i presenta la bibliografia.
  • Fixa el calendari (què haurà de lliurar l'estudiant i quan).
  • Especifica com s'avaluarà la feina feta.


Explica qualsevol altre aspecte del procés d'aprenentatge de l'assignatura.

A l'aula també hi ha espais de relació amb el professorat i amb la resta de companys.

L'equip docent guia i orienta

La metodologia d'aprenentatge de la UOC està dissenyada per oferir acompanyament pedagògic i professional. 

L'equip docent guia l'estudiant i l'acompanya de manera constant i personalitzada. A més, l'ajuda a desenvolupar un pensament crític al llarg del recorregut acadèmic. D'una banda, el professorat responsable d'assignatura dissenya el contingut de les matèries, n'assegura la qualitat i coordina el professorat col·laborador. De l'altra, el personal docent col·laborador és qui, dins l'aula, acompanya l'estudiant en el procés d'aprenentatge i creixement. Són professionals en actiu, experts en la matèria, que comparteixen el seu coneixement i la seva experiència per formar en la pràctica i en els marcs teòrics de les matèries que imparteixen.

L'aprenentatge té lloc, majoritàriament, de manera asíncrona. És a dir, no hi ha horaris de classe. L'estudiant s'organitza com vol, dins d'un calendari amb dates límit de lliurament per als reptes plantejats. En alguns casos, es demanen moments de sincronia —activitats en temps real— per avaluar assoliments determinats.

Estudiar en línia amb acompanyament constant

A més del professorat, l'estudiant té un tutor o tutora, que, de manera individualitzada, l'acull, l'acompanya i l'orienta des que comença fins que es gradua. És el seu referent a l'hora de:

  • Planificar quines assignatures fa cada semestre, és a dir, dissenyar el seu itinerari.
  • Ajustar el ritme de treball a la seva disponibilitat real.
  • Adaptar-se a la Universitat, fer comunitat i conèixer tots els recursos que té a l'abast.
  • Rebre orientació sobre el seu futur professional o sobre com es pot continuar formant.

Sabem que només escoltant podem acompanyar més bé les persones en el seu progrés acadèmic i professional. És per això que dissenyem el procés d'aprenentatge, però també el moment previ i posterior, amb les aportacions de l'estudiantat. Recollim les seves opinions i aportacions per mitjà d'enquestes, a través dels òrgans de representació i amb la seva participació en processos de millora docent. També mantenim una escolta activa amb professorat col·laborador, ocupadors, personal investigador, etc.

Com són els materials i els recursos d'aprenentatge quan s'estudia a la UOC?

Els recursos disponibles quan s'estudia a la UOC són digitals, en múltiples formats, interactius i multimèdia. S'hi pot accedir quan es vulgui, des de qualsevol lloc i dispositiu. El disseny i la cura d'aquests recursos d'aprenentatge prioritzen l'acompanyament a l'estudiant en cada assignatura, i li ofereixen eines i orientacions per treballar-los.

A més, l'estudiant disposa de la Biblioteca, que és un servei clau de suport a l'aprenentatge dins del model educatiu de la Universitat. Va néixer com una eina entesa en la virtualitat i des de la virtualitat, a l'inici de la Universitat. Els seus serveis són plenament digitals.

L'avaluació dels aprenentatges

Avaluem l'aprenentatge dels estudiants de manera formativa, competencial, inclusiva, digital, acreditativa i conscient de la intel·ligència artificial (IA). Entenem que avaluar és acompanyar. Per això, el professorat proporciona indicacions de millora constants i promou l'autoregulació, és a dir, fomenta que l'estudiantat sigui conscient i corresponsable del procés d'aprenentatge. Aquesta avaluació contínua fa que adquireixin i consolidin progressivament les competències específiques. 

Tota l'avaluació es duu a terme en l'entorn digital. Es tracta d'un procés rigorós que incorpora mecanismes per garantir la integritat acadèmica i verificar la identitat i l'autoria de l'estudiant.

La metodologia de la UOC prepara per al món professional?

La nostra metodologia transforma l'aprenentatge en línia en una experiència acompanyada que dota l'estudiant de les competències transversals essencials per progressar en el món laboral. 

L'estudiant de la UOC està més habituat que altres a treballar i a relacionar-se en un entorn virtual. Té una sèrie d'habilitats molt valorades pel mercat de treball, com ara la capacitat d'autogestió i d'aprenentatge, la disciplina, l'automotivació i la proactivitat a l'hora de resoldre problemes.

Entenem que vivim en un món canviant. Per això, en els nostres programes formatius també hi incloem la competència del compromís ètic i global, que prepara l'estudiant per generar un impacte positiu al seu entorn.