¿Cómo se estudia en la UOC?
En la UOC diseñamos el proceso de aprendizaje para acompañar al estudiantado de forma personalizada.
Además, cuando se estudia en la UOC el aprendizaje se lleva a cabo aplicando el conocimiento a situaciones reales: los retos y las actividades propuestas cuentan con un enfoque práctico, en línea con el contexto laboral o social.
El modelo fomenta que el estudiante reflexione, potencie el pensamiento crítico y el autoconocimiento, y aprenda de forma colaborativa. Se trata de habilidades clave que le serán muy útiles en el ámbito profesional.