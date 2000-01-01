En la UOC diseñamos el proceso de aprendizaje para acompañar al estudiantado de forma personalizada.

Además, cuando se estudia en la UOC el aprendizaje se lleva a cabo aplicando el conocimiento a situaciones reales: los retos y las actividades propuestas cuentan con un enfoque práctico, en línea con el contexto laboral o social.

El modelo fomenta que el estudiante reflexione, potencie el pensamiento crítico y el autoconocimiento, y aprenda de forma colaborativa. Se trata de habilidades clave que le serán muy útiles en el ámbito profesional.