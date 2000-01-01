Campus
Modelo educativo

Metodología

En la UOC hemos desarrollado una metodología en línea propia, flexible y centrada en las personas, porque sabemos que el recorrido vital y académico de cada estudiante es único. Por este motivo, ofrecemos una formación personalizada, con rigor y exigencia.

¿Cómo se estudia en la UOC?

En la UOC diseñamos el proceso de aprendizaje para acompañar al estudiantado de forma personalizada. 

Además, cuando se estudia en la UOC el aprendizaje se lleva a cabo aplicando el conocimiento a situaciones reales: los retos y las actividades propuestas cuentan con un enfoque práctico, en línea con el contexto laboral o social. 

El modelo fomenta que el estudiante reflexione, potencie el pensamiento crítico y el autoconocimiento, y aprenda de forma colaborativa. Se trata de habilidades clave que le serán muy útiles en el ámbito profesional. 

Así es el entorno de aprendizaje de la UOC

Cuando un estudiante se matricula en la UOC, entra en el Campus Virtual y accede al entorno de aprendizaje de cada asignatura.

Dentro del aula puede consultar el plan docente completo. Se trata de un documento que:

  • Describe la asignatura y la ubica en el conjunto del plan de estudios.
  • Indica los campos profesionales en los que se proyecta.
  • Explica qué aprenderá el estudiante y qué competencias practicará.
  • Detalla la metodología de la asignatura.
  • Identifica qué materiales o recursos deberá consultar, y presenta la bibliografía.
  • Fija el calendario (qué deberá entregar el estudiante y cuándo).
  • Especifica cómo se evaluará el trabajo llevado a cabo.
  • Explica cualquier otro aspecto del proceso de aprendizaje de la asignatura.

El aula también cuenta con espacios de relación con el profesorado y con los demás compañeros.

El equipo docente guía y orienta

La metodología de aprendizaje de la UOC está diseñada para ofrecer acompañamiento pedagógico y profesional. 

El equipo docente guía al estudiante y lo acompaña de forma constante y personalizada. Además, lo ayuda a desarrollar un pensamiento crítico a lo largo de su recorrido académico. 

Por un lado, el profesorado responsable de asignatura diseña el contenido de las materias, asegura su calidad y coordina al profesorado colaborador. Por el otro, el personal docente colaborador es quien, dentro del aula, acompaña al estudiante en el proceso de aprendizaje y crecimiento. Se trata de profesionales en activo, expertos en la materia, que comparten su conocimiento y su experiencia para formar en la práctica y en los marcos teóricos de las materias que imparten.

El aprendizaje tiene lugar, mayoritariamente, de forma asíncrona. Es decir, no hay horarios de clase. El estudiante se organiza como quiere, dentro de un calendario con fechas límite de entrega para los retos planteados. En algunos casos, se exigen momentos de sincronía —actividades en tiempo real— para evaluar determinados logros.

Estudiar en línea con acompañamiento constante

Además del profesorado, el estudiante cuenta con un tutor o tutora, que, de forma individualizada, lo acoge, lo acompaña y lo orienta desde que empieza hasta que se gradúa. Es su referente a la hora de:

  • Planificar qué asignaturas cursa cada semestre, es decir, diseñar su itinerario.
  • Ajustar el ritmo de trabajo a su disponibilidad real. 
  • Adaptarse a la universidad, crear comunidad y conocer todos los recursos a su alcance.
  • Recibir orientación sobre su futuro profesional o sobre cómo seguir formándose.

Sabemos que solo escuchando podemos acompañar mejor a las personas en su progreso académico y profesional. Por este motivo, diseñamos el proceso de aprendizaje, pero también el momento previo y posterior, con las aportaciones del estudiantado. Recopilamos sus opiniones y aportaciones mediante encuestas, a través de los órganos de representación y con su participación en procesos de mejora docente. También mantenemos una escucha activa con profesorado colaborador, empleadores, personal investigador, etc.

¿Cómo son los materiales y los recursos de aprendizaje cuando se estudia en la UOC?

Los recursos disponibles cuando se estudia en la UOC son digitales, en múltiples formatos, interactivos y multimedia. El estudiante puede consultarlos cuando quiera, desde cualquier lugar y dispositivo. El diseño y la curación de estos recursos de aprendizaje priorizan el acompañamiento al estudiante en cada asignatura, y le ofrecen herramientas y orientaciones para trabajarlos.

Además, el estudiante cuenta con la Biblioteca, que es un servicio clave de apoyo al aprendizaje dentro del modelo educativo de la UOC. Nació como una herramienta entendida en la virtualidad y desde la virtualidad, en los inicios de la universidad. Sus servicios son plenamente digitales.

La evaluación de los aprendizajes

Evaluamos el aprendizaje de los estudiantes de modo formativo, competencial, inclusivo, digital, acreditativo y consciente de la inteligencia artificial (IA). Entendemos que evaluar es acompañar. Por este motivo, el profesorado proporciona indicaciones de mejora constantes y promueve la autorregulación, es decir, fomenta que el estudiantado sea consciente y corresponsable de su proceso de aprendizaje. Esta evaluación continua facilita que adquieran y consoliden progresivamente las competencias específicas. 

Toda la evaluación se lleva a cabo en el entorno digital. Se trata de un proceso riguroso que incorpora mecanismos para garantizar la integridad académica y verificar la identidad y la autoría del estudiante.

¿La metodología de la UOC prepara para el mundo profesional?

Nuestra metodología transforma el aprendizaje en línea en una experiencia acompañada que dota al estudiante de las competencias transversales esenciales para progresar en el mundo laboral. 

Los estudiantes de la UOC están más habituados que otros a trabajar y a relacionarse en un entorno virtual. Tienen una serie de habilidades muy valoradas por el mercado de trabajo, como la capacidad de autogestión y aprendizaje, la disciplina, la automotivación y la proactividad para resolver problemas.

Entendemos que vivimos en un mundo cambiante. Por este motivo, en nuestros programas formativos también incluimos la competencia del compromiso ético y global, que prepara al estudiante para generar un impacto positivo a su entorno.