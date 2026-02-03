Precios, descuentos y facilidades de pago
En la UOC queremos facilitarte el acceso a nuestra universidad para que puedas alcanzar tus metas personales y profesionales. Por este motivo, no solo nuestras titulaciones oficiales tienen precios regulados, sino que, además, podrás disfrutar de una gran variedad de descuentos, becas y facilidades de pago.
Antes de formalizar tu matrícula, pide el acompañamiento de nuestro equipo de asesores y de tutoría. De este modo, sabrás qué programa encaja mejor contigo y qué ritmo de estudio es el más recomendado para tu estilo de vida.
Descuentos disponibles
Pago fraccionado
Becas y ayudas
Precio de la matrícula
El coste de tu matrícula puede variar según la titulación que quieras cursar o el número de créditos en los que decidas matricularte. Consulta el precio según el tipo de titulación que más te interese.
Solicita el acceso, y el equipo de tutoría te ayudará a calcular el precio de la matrícula.
Te asesoramos para que puedas construir tu propio itinerario formativo
Decide el número y el orden de las asignaturas. ¡Tú eliges cómo estudiar!
Cuando eliges formarte con los grados y los másteres universitarios de la UOC, tú decides el número y el orden de las asignaturas en las que te matriculas. Por este motivo, el precio de la matrícula será diferente según la cantidad de créditos que elijas cursar. Además, según tus estudios previos o el descuento del que puedas beneficiarte, el coste final de tu matrícula podrá variar.
Nuestras titulaciones oficiales tienen precios regulados. Para calcular el coste de la matrícula de nuestros grados y los másteres universitarios, debes rellenar el formulario de solicitud de información. También puedes solicitar el acceso a los estudios que quieras cursar, un trámite gratuito y sin compromiso que te permitirá acceder al Campus Virtual y contar con el acompañamiento personalizado de un tutor que te ayudará a resolver dudas y calcular el precio de la matrícula.
Consulta el precio en el apartado Matrícula y precio del programa que te interese estudiar.
Construye tu propio itinerario formativo. ¡Tú eliges cómo estudiar!
En la UOC te ofrecemos muchos otros tipos de programas que te permiten crear un itinerario formativo a tu medida para que te formes a tu ritmo. Para conocer el precio de la matrícula de cada programa, consulta el apartado Matrícula y precio de la página específica de la titulación que desees cursar. En el caso de los cursos profesionalizadores y del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, deberás dejar tus datos en el formulario para que el equipo de asesoría te informe.
Pago fraccionado
Si te acoges al descuento por matrícula anticipada, podrás escoger también la opción de fraccionar el pago del importe de la matrícula en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación: la primera, del 35 % al realizar tu matrícula en línea, y el resto, en cuotas del mismo importe a partir del inicio del semestre.
El detalle de precios y formas de pago se encuentra en el apartado Matrícula y precio del programa y en el Campus Virtual.
En el caso de los másteres de formación permanente, diplomas de especialización y diplomas de experto, se puede escoger la opción de fraccionar el pago en cuotas:
- Máster de formación permanente: hasta 20 cuotas (1a cuota: 10 %)
- Diploma de especialización: hasta 9 cuotas (1a cuota: 10 %)
- Diploma de experto y Cursos: para importes superiores a 350 euros, hasta 3 cuotas (1a cuota: 10 %)
Descuentos
Cuando estudias en la UOC, todo son ventajas. Te ofrecemos una gran variedad de descuentos, según el tipo de estudios que escojas, el colectivo al que pertenezcas o si has demostrado un rendimiento excepcional durante el bachillerato o tu ciclo formativo de grado superior. Consulta las ventajas a las que tienes acceso, según los estudios en los que quieras matricularte y tu situación personal o profesional.
Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas hasta el 16 de junio, tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.
El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:
- Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
- Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:
- Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
- Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:
- Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
- Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Para aplicar este descuento, es obligatorio que presentes uno de estos documentos en función de tu comunidad autónoma:
Si tu comunidad tiene un título o carné propio regulado:
- El Título de Familia Monoparental vigente.
Si tu comunidad NO tiene carné o título propio, debes presentar uno de estos documentos:
- La Resolución administrativa oficial donde conste claramente tu condición de familia monoparental.
- Un Certificado de Servicios Sociales oficial donde se confirme tu condición de familia monoparental.
- La Declaración de la renta (IRPF) donde quede reflejada esta circunstancia familiar.
Importante: Recuerda que toda la documentación debe estar completamente vigente en el momento de realizar la matrícula.
El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.
Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.
El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.
Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.
Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.
El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.
El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.
El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.
Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.
- UOC Alumni: 10 % de descuento
Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.
Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.
Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.
La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.
Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.
Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.
Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.
Encuentra la formación que buscasToda la oferta formativa
También te puede interesar...
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC