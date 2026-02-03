Programa UOC de acompañamiento al deportista de competición
La UOC ofrece el Programa UOC de Acompañamiento al deportista de competición para ayudarte a conciliar la actividad académica con los compromisos que exige el deporte.
Puedes beneficiarte del programa si eres deportista de competición vinculado a alguna de estas entidades con las que la UOC ha establecido un acuerdo de colaboración:
- CSD PROAD – Programa de Atención al Deportista del Consejo Superior de Deportes
- CAR - Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès
- RFEDI - Real Federación Española de Deportes de Invierno
- Fundación Bepro
- UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya
- AFE - Asociación de Futbolistas Españoles
- AJFS - Asociación de Jugadores de Fútbol Sala
- AJFSF - Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino
- FC Barcelona
- RCD Espanyol de Barcelona
- Club Natació Terrassa
- M3 Padel Academy
El programa te acompañará como deportista de competición durante toda tu trayectoria en la UOC, garantizando el apoyo necesario para gestionar el impacto de la actividad deportiva en el rendimiento académico.
Si te acoges a este programa disfrutarás de un catálogo de adaptaciones académicas y de una tutoría de apoyo complementaria a la que ya tienes asignada.
Como deportista de una entidad colaboradora tienes un 10% de descuento en tu matrícula. Para disfrutarlo, solicita el código en tu entidad.
Recuerda que podríamos pedirte un documento que acredite tu pertenencia a la organización.
El descuento se aplica a la tasa de los servicios de apoyo al aprendizaje y al precio de las herramientas y recursos para el aprendizaje de las asignaturas matriculadas. En caso de que te matricules de asignaturas sin herramientas ni recursos para el aprendizaje (como las asignaturas convalidadas, suspendidas o anuladas), el descuento se aplicará exclusivamente sobre la tasa de los servicios de apoyo al aprendizaje.
Te recomendamos consultar también la Normativa UOC para la aplicación de los códigos de descuento de matrícula corporativa por convenio de empresa o institución.
Podrás disponer de:
- Flexibilidad en el cambio de la hoja personal de pruebas y, si no puedes asistir a algún turno por motivos deportivos justificados, podrás solicitar una personalización del horario a través de Trámites / Adaptación de las pruebas finales por necesidades especiales.
- Derecho a examinarte el semestre siguiente, sin coste económico, si un semestre no puedes presentarte a las pruebas finales.
Tendrás asignado un tutor o tutora específico que te asesorará con la finalidad de hacer compatible la actividad académica y la deportiva y que te ofrecerá:
- Asesoramiento en las adaptaciones y trámites académicos necesarios para conciliar los compromisos académicos y deportivos.
- Acompañamiento en los procesos de gestión del cambio entre etapas (por ejemplo, después de la carrera deportiva) y en todos los aspectos no estrictamente docentes que se consideren oportunos.