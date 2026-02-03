La UOC ofrece el Programa UOC de Acompañamiento al deportista de competición para ayudarte a conciliar la actividad académica con los compromisos que exige el deporte.

Puedes beneficiarte del programa si eres deportista de competición vinculado a alguna de estas entidades con las que la UOC ha establecido un acuerdo de colaboración:

CSD PROAD – Programa de Atención al Deportista del Consejo Superior de Deportes

CAR - Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès

RFEDI - Real Federación Española de Deportes de Invierno

Fundación Bepro

UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya

AFE - Asociación de Futbolistas Españoles

AJFS - Asociación de Jugadores de Fútbol Sala

AJFSF - Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino

FC Barcelona

RCD Espanyol de Barcelona

Club Natació Terrassa

M3 Padel Academy

El programa te acompañará como deportista de competición durante toda tu trayectoria en la UOC, garantizando el apoyo necesario para gestionar el impacto de la actividad deportiva en el rendimiento académico.

Si te acoges a este programa disfrutarás de un catálogo de adaptaciones académicas y de una tutoría de apoyo complementaria a la que ya tienes asignada.