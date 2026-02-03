Convalidación y reconocimiento de créditos
Aprovecha tus estudios previos o tu experiencia profesional para reducir asignaturas y avanzar más rápido en tu titulación.
Si quieres estudiar una titulación oficial, la UOC te permite convalidar o adaptar los estudios que has cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas de acuerdo con tu experiencia profesional. El reconocimiento de créditos te permite reducir el tiempo de estudio.
Menos créditos por cursar
Reducción del tiempo de estudio
Trámites 100 % en línea
Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos
No tienes que cursar las asignaturas de tu programa de estudios que hayan sido reconocidas a través de la evaluación de estudios previos (EEP) o el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Los créditos reconocidos, una vez incorporados a la matrícula, se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.
En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica si son de la misma rama de conocimiento.
Los estudios aprobados deben provenir de estudios universitarios oficiales (excepto el máster universitario) y tienen que corresponder a la misma rama que el grado de destino.
Ahórrate tiempo gracias a tu formación y tu experiencia previa
Los créditos reconocidos, una vez incorporados a la matrícula, se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.
¿Cuándo puedo tramitar el reconocimiento de créditos?
Puedes solicitarlo en diferentes momentos de tu vida académica.
No encuentro las equivalencias según mi caso
Si no encuentras las equivalencias, revisaremos tu caso de forma personalizada.
¿Qué tipos de reconocimientos existen en la UOC?
Evaluación de estudios previos (EEP):
permite convalidar asignaturas de los estudios previos cursados en la UOC o en otra universidad.
Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP):
permite el reconocimiento de créditos en función de la experiencia profesional del estudiante.
Evaluación de estudios previos (EEP)
La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios cursados en la UOC o en cualquier otra universidad.
Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:
Titulaciones oficiales.
Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de educación superior.
Titulaciones de idiomas.
Ciclos formativos de grado superior.
Actividades universitarias, en caso de cursar un grado.
¿Has estudiado un ciclo formativo de grado superior?
Consulta si el ciclo formativo que has estudiado te permite el reconocimiento de créditos.
Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP)
La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas de acuerdo con la experiencia profesional que el estudiante demuestre. Para obtener este reconocimiento, hay que solicitar el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP) y acreditar documentalmente este bagaje profesional. De esta forma, podrás convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación, según las tablas que los estudios hayan definido para este reconocimiento. La concesión se enmarca en el espacio europeo de educación superior (EEES) y en las tablas de reconocimiento aprobadas para cada titulación. Para saber los detalles de los trámites del reconocimiento de créditos, rellena el formulario de solicitud de la titulación que te interese y contactaremos contigo. Si ya has pedido el acceso a la titulación, podrás enviar la consulta a tu tutor o tutora.
¿Quién puede pedir el RAEP?
Pueden solicitar el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP) los estudiantes o futuros estudiantes de grado, máster universitario o posgrado.
¿Cómo se solicita el reconocimiento de créditos?
Consulta. Solicita. Convalida.
El trámite puede hacerse cada semestre y la solicitud debe tramitarse desde el Campus Virtual (en el apartado Trámites encontrarás la opción Reconocimiento y convalidaciones). El estudiantado de nueva incorporación debe hacer la solicitud previamente a la solicitud de acceso.
Cuando tengas acceso al Campus Virtual, podrás consultar las tablas de equivalencias, que incluyen muchas titulaciones de otras universidades y que muestran una simulación de los créditos que pueden ser convalidados. Si no encuentras la tabla de equivalencias propia de los estudios que has cursado, una comisión analizará tu solicitud de forma personalizada.
La evaluación de estudios previos (EEP) y el reconocimiento de la experiencia profesional (RAEP) pueden solicitarse en cualquier semestre de la vida académica en la UOC, siempre dentro de los plazos establecidos para ello.
También podrás actualizarlos si incorporas nuevos estudios o acreditas una nueva experiencia profesional.
Recibirás el resultado del reconocimiento de créditos en el buzón personal del Campus Virtual.
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