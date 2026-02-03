Convalidación y reconocimiento de créditos

No tienes que cursar las asignaturas de tu programa de estudios que hayan sido reconocidas a través de la evaluación de estudios previos (EEP) o el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Los créditos reconocidos, una vez incorporados a la matrícula, se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica si son de la misma rama de conocimiento.

Los estudios aprobados deben provenir de estudios universitarios oficiales (excepto el máster universitario) y tienen que corresponder a la misma rama que el grado de destino.