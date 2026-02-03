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Campus

Convalidaciones CFGS

La UOC ofrece la posibilidad de convalidar créditos a aquellos estudiantes que tienen un ciclo formativo de grado superior (CFGS). Consultad si el ciclo formativo que habéis estudiado consta entre los que permiten esta convalidación y cuáles son las asignaturas que podéis convalidar al cursar vuestro grado.

Convalida tus estudios (AEP)

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Reconocimiento experiencia profesional (RAEP)

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