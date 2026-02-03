Convalidaciones CFGS
La UOC ofrece la posibilidad de convalidar créditos a aquellos estudiantes que tienen un ciclo formativo de grado superior (CFGS). Consultad si el ciclo formativo que habéis estudiado consta entre los que permiten esta convalidación y cuáles son las asignaturas que podéis convalidar al cursar vuestro grado.
Convalida tus estudios (AEP)
Reconocimiento experiencia profesional (RAEP)
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Oferta formativa
La opinión de nuestros graduados
Graduadas y graduados de la UOC te cuentan en primera persona cómo han vivido el proceso de aprendizaje con nosotros y cómo nuestra metodología les ha permitido compaginar trabajo, estudios y vida personal.
Con la Metodología UOC haces un poco cada semana y llegas aprendiendo
Quería crecer profesionalmente. La UOC me ha ofrecido no haberme estancado
La oportunidad de networking, en la UOC, es muy alta
Realmente me siento realizada. Ahora, cuando hablo, sé de qué hablo.
Desde que terminé el grado, he tenido un desarrollo en mi empresa