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Convalidacions CFGS

La UOC ofereix la possibilitat de convalidar crèdits a aquells estudiants que tenen un cicle formatiu de grau superior (CFGS). Consulteu si el cicle formatiu que heu estudiat consta entre els que permeten aquesta convalidació i quines són les assignatures que podeu convalidar en cursar el vostre grau.

Com convalidar els teus estudis

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Reconeixement experiència professional

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L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Daniel Marchante video link
Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster

Daniel Marchante

Helena Guillén video link
Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.

Helena Guillén

Manel Vicenç video link
La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment

Manel Vicenç

Alba Camacho video link
Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me

Alba Camacho

José Miguel González video link
Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa

José Miguel González