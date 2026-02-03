Convalidacions CFGS
La UOC ofereix la possibilitat de convalidar crèdits a aquells estudiants que tenen un cicle formatiu de grau superior (CFGS). Consulteu si el cicle formatiu que heu estudiat consta entre els que permeten aquesta convalidació i quines són les assignatures que podeu convalidar en cursar el vostre grau.
Com convalidar els teus estudis
Reconeixement experiència professional
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L'opinió dels nostres graduats
Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.
Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster
Daniel Marchante
Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.
Helena Guillén
La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment
Manel Vicenç
Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me
Alba Camacho
Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa
José Miguel González