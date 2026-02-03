Grau Online en Psicologia
Presentació
El grau de Psicologia de la UOC és la titulació oficial i a distància que et permet especialitzar-te per convertir-te en professional del sector de la psicologia.
Estudiar psicologia en línia a la UOC t'obre les portes a sectors de la salut i la intervenció social, però també al món dels recursos humans, l'educació i el màrqueting.
Aprendràs psicologia amb una metodologia 100 % online de prestigi, flexible i al teu ritme, sense classes ni horaris.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum
Per què estudiar el grau de Psicologia a la UOC?
En estudiar amb la UOC adquireixes coneixements fonamentals en psicologia de la salut, desenvolupament, avaluació, aprenentatge, educació i psicopatologia, potenciant la teva autonomia i competència digital.
El grau de Psicologia t'aporta un pensament crític fonamentat en l'evidència per analitzar el comportament humà i per actuar en l'àmbit clínic, educatiu o de les organitzacions gràcies a l'ús d'eines digitals avançades.
Per què el grau de Psicologia de la UOC és únic
Aquesta titulació t'ofereix un entorn virtual en què pots practicar la presa de decisions clíniques abans de treballar en situacions reals. Amb aquest programa et prepares amb les competències més sol·licitades al sector de la psicologia:
- Analitza el comportament humà amb rigor científic.
- Avalua necessitats psicològiques en l'àmbit individual i comunitari.
- Aplica tècniques terapèutiques basades en l'evidència.
- Desenvolupa l'empatia i l'escolta activa.
Per què estudiar el grau de Psicologia a la UOC?
En estudiar amb la UOC adquireixes coneixements fonamentals en psicologia de la salut, desenvolupament, avaluació, aprenentatge, educació i psicopatologia, potenciant la teva autonomia i competència digital.
El grau de Psicologia t'aporta un pensament crític fonamentat en l'evidència per analitzar el comportament humà i per actuar en l'àmbit clínic, educatiu o de les organitzacions gràcies a l'ús d'eines digitals avançades.
Per què el grau de Psicologia de la UOC és únic
Aquesta titulació t'ofereix un entorn virtual en què pots practicar la presa de decisions clíniques abans de treballar en situacions reals. Amb aquest programa et prepares amb les competències més sol·licitades al sector de la psicologia:
- Analitza el comportament humà amb rigor científic.
- Avalua necessitats psicològiques en l'àmbit individual i comunitari.
- Aplica tècniques terapèutiques basades en l'evidència.
- Desenvolupa l'empatia i l'escolta activa.
- Interioritza els principis del codi deontològic.
El professorat de la Universitat està format per doctors, doctores, investigadors i investigadores, i el personal col·laborador docent són professionals en actiu en institucions de prestigi. En acabar, obtindràs la menció de Psicologia de la Salut que dona accés al màster universitari de Psicologia General Sanitària, o podràs continuar l'itinerari amb el màster universitari de Neuropsicologia.
Formem les persones professionals que busquen les empreses
La UOC integra la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent per capacitar-te a treballar en entorns professionals canviants. A més, el grau de Psicologia de la UOC potencia el teu perfil professional amb l'ús d'eines digitals de primer nivell:
- La docimoteca digital et facilita l'accés al catàleg de material psicotècnic i de neuropsicologia.
- Les plataformes UniversiTEA i Pearson Learning Place et permeten administrar tests psicomètrics en línia.
També treballaràs l’autoconeixement i l’orientació professional per prendre decisions acadèmiques i laborals coherents amb els teus interessos
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.