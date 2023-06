Per matricular el TF cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i requisits que marqui cada programa. Cal tenir un mínim de creditatge superat per realitzar el treball final de Grau o Màster, donat que es considera aquesta assignatura com l'últim pas previ a l'obtenció del títol. L'estudiant expressa la voluntat de realitzar el seu treball final dins dels àmbits de treball que s'hagin marcat en cada programa si fos el cas.