Preus, descomptes i facilitats de pagament

En el cas dels graus i els màsters universitaris, el preu serà diferent segons la quantitat de crèdits de què et matriculis, els estudis previs o els descomptes de què et puguis beneficiar.

Per a calcular el preu de la matrícula, pots emplenar el formulari de sol·licitud d'informació que trobaràs al final d'aquesta pàgina. Des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per assessorar-te sobre l'import de la matrícula, descomptes i facilitats de pagament, entre altres aspectes que et poden interessar.

També pots sol·licitar l'accés als estudis que vulguis cursar, un tràmit gratuït i sense compromís que et permetrà accedir al Campus Virtual i disposar de l'acompanyament personalitzat d'un tutor que t'ajudarà a resoldre els dubtes i calcular el preu de la matrícula.

Per a la resta de programes, consulta el preu a l'apartat Matrícula i preu de l'estudi que t'interessi cursar.