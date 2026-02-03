Preus, descomptes i facilitats de pagament
A la UOC et volem facilitar l'accés a la nostra universitat perquè puguis aconseguir les teves metes personals i professionals. Per aquest motiu, no tan sols les nostres titulacions oficials tenen preus regulats, sinó que, a més, podràs gaudir d'una gran varietat de descomptes, beques i facilitats de pagament.
Abans de formalitzar la matrícula, demana l'acompanyament del nostre equip d'assessors i de tutoria. D'aquesta manera, sabràs quin programa encaixa millor amb tu i quin ritme d'estudi és el més recomanat per al teu estil de vida.
Descomptes disponibles
Pagament fraccionat
Beques i ajuts
Preu de la matrícula
El cost de la matrícula pot variar segons la titulació que vulguis cursar o el nombre de crèdits dels quals decideixis matricular-te. Consulta el preu segons el tipus de titulació que t'interessi més.
Sol·licita l'accés, i l'equip de tutoria t'ajudarà a calcular el preu de la matrícula.
T'assessorem perquè puguis construir el teu propi itinerari formatiu.
Decideix el nombre i l'ordre de les assignatures. Tu tries com estudiar!
Quan tries formar-te amb els graus i els màsters universitaris de la UOC, tu decideixes el nombre i l'ordre de les assignatures de les quals et matricules. Per aquest motiu, el preu de la matrícula serà diferent segons la quantitat de crèdits que triïs cursar. A més, segons els teus estudis previs o el descompte del qual et puguis beneficiar, el cost final de la matrícula podrà variar.
Les nostres titulacions oficials tenen preus regulats. Per calcular el cost de la matrícula dels nostres graus i màsters universitaris, has d'emplenar el formulari de sol·licitud d'informació. També pots sol·licitar l'accés als estudis que vulguis cursar, un tràmit gratuït i sense compromís que et permetrà accedir al Campus Virtual i comptar amb l'acompanyament personalitzat d'un tutor que t'ajudarà a resoldre dubtes i calcular el preu de la matrícula.
Consulta el preu a l'apartat Matrícula i preu del programa que t'interessi estudiar.
Construeix el teu propi itinerari formatiu. Tu tries com estudiar!
A la UOC t'oferim molts altres tipus de programes que et permeten crear un itinerari formatiu a mida perquè et formis al teu ritme. Per saber el preu de la matrícula de cada programa, consulta l'apartat Matrícula i preu de la pàgina específica de la titulació que vulguis cursar. En el cas dels cursos professionalitzadors i del curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, hauràs de deixar les teves dades en el formulari perquè l'equip d'assessoria te n'informi.
Pagament fraccionat
Si t'aculls al descompte per matrícula anticipada, podràs triar també l'opció de fraccionar el pagament de l'import de la matrícula en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació: la primera, del 35 % en realitzar la teva matrícula en línia, i la resta, en quotes del mateix import a partir de l'inici del semestre.
El detall de preus i formes de pagament es troba a l'apartat Matrícula i preu del programa i al Campus Virtual.
En el cas dels màsters de formació permanent, diplomes d'especialització i diplomes d'expert, es pot triar l'opció de fraccionar el pagament en quotes:
- Màster de formació permanent: fins a 20 quotes (1a. quota: 10 %)
- Diploma d'especialització: fins a 9 quotes (1a. quota: 10 %)
- Diploma d'expert i cursos: per a imports superiors a 350 euros, fins a 3 quotes (1a. quota: 10 %)
Descomptes
Quan estudies a la UOC, tot són avantatges. T'oferim una gran varietat de descomptes, segons el tipus d'estudis que triïs, el col·lectiu al qual pertanyis o si has demostrat un rendiment excepcional durant el batxillerat o el teu cicle formatiu de grau superior. Consulta els avantatges a què tens accés, segons els estudis en què et vulguis matricular i la teva situació personal o professional.
Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades fins al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.
Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.
L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.
L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:
- Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
- Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:
- Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
- Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:
- Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
- Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Per aplicar aquest descompte, és obligatori que presentis un d'aquests documents en funció de la teva comunitat autònoma:
1. Si la teva comunitat té un títol o carnet propi regulat:
- El Títol de Família Monoparental vigent.
2. Si la teva comunitat NO té carnet o títol propi, has de presentar un d'aquests documents:
- La Resolució administrativa oficial on consti clarament la teva condició de família monoparental.
- Un Certificat de Serveis Socials oficial on es confirmi la teva condició de família monoparental.
- La Declaració de la renda (IRPF) on quedi reflectida aquesta circumstància familiar.
Important: Recorda que tota la documentació ha d'estar completament vigent en el moment de fer la matrícula.
L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.
Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.
L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.
Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.
Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.
L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.
L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.
Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.
Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.
- UOC Alumni: 10 % de descompte
Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.
Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.
Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.
La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.
Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.
Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.
L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.
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