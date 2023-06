Descompte per matrícula anticipada

Sabem que començar uns estudis universitaris no és una decisió fàcil, ja que has de respondre't preguntes molt importants, com per exemple:

El programa que he triat, és el més apropiat tenint en compte els meus estudis i competències prèvies? El programa que trio, és el que millor encaixa amb els meus objectius professionals? De quantes assignatures hauria de matricular-me el primer semestre per a acostumar-me a estudiar en línia i aprovar-les amb èxit? Del programa que he triat, quantes i quines assignatures em convalidarà la Universitat pel meu expedient acadèmic previ o per la meva experiència professional? El model pedagògic d'aquesta universitat, s'adapta a les meves necessitats?

La UOC és una universitat de servei públic i per tant els estudiants són la nostra prioritat. Per això recomanem que prenguis la decisió de matricular-te plenament acompanyat i assessorat pels nostres tutors especialitzats, un cop hagis aclarit qualsevol dubte que puguis tenir. D'aquesta manera, ens assegurem que et matricules en el programa i al ritme que millor encaixa amb les teves necessitats, la qual cosa, unida al nostre model pedagògic premiat a tot el món, és la millor garantia per al teu èxit acadèmic.