Descuento por matrícula anticipada

Iniciar unos estudios universitarios no es una decisión fácil, ya que debes responderte preguntas muy importantes, como por ejemplo:

¿El programa que he elegido es el más apropiado teniendo en cuenta mis estudios y competencias previas? ¿El programa que elijo es el que mejor encaja con mis objetivos profesionales? ¿De cuántas asignaturas debería matricularme el primer semestre para acostumbrarme a estudiar en línea y aprobarlas con éxito? Del programa que he elegido, ¿cuántas y cuáles de sus asignaturas me convalidará la universidad por mi expediente académico previo o por mi experiencia profesional? El modelo pedagógico de esta universidad, ¿se adapta a mis necesidades?

La UOC es una universidad de servicio público y por tanto los estudiantes son nuestra prioridad. Por ello recomendamos que tomes la decisión de matricularte plenamente acompañado y asesorado por nuestros tutores especializados, una vez hayas aclarado cualquier duda que puedas tener. De este modo, nos aseguramos de que te matriculas en el programa y al ritmo que mejor encaja con tus necesidades, lo que unido a nuestro modelo pedagógico premiado en todo el mundo es la mejor garantía para tu éxito académico.