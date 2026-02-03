Requisits acadèmics: graus, màsters universitaris, programes de doctorat i formació permanent
Consulta els requisits d'accés als estudis de formació permanent que t'interessin.
Per als programes de grau, màster universitari, màster de formació permanent, programes de doctorat, diploma d'especialització i diploma d'expert s'han de complir els requisits específics i obligatoris que pots trobar en la informació concreta de cada programa.
L'accés a la resta de titulacions pròpies no està subjecte a requisits previs.
Requisits acadèmics per a graus universitaris
Consulta les diferents opcions d'accés als estudis de grau i quina documentació hauràs d'enviar. En alguns programes de grau cal complir els requisits específics i obligatoris que pots trobar detallats a la informació concreta de cada programa. Si vols matricular-te en el mateix grau que ja has iniciat en una altra universitat, hauràs de sol·licitar el trasllat d’expedient a la universitat d’origen.
Has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Acreditació de les titulacions universitàries oficials de què disposes.
Has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Demana una avaluació d'estudis previs abans de la matrícula i que et convalidin com a mínim 30 crèdits ECTS.
Has de tramitar el títol i presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Acreditació del títol oficial de formació professional de què disposes
Si has superat les PAU (Fase General / Obligatòria), has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
PAU
Si has superat la prova per a més grans de 25 anys, has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Prova d’accés per a més grans de 25 anys.
Si has fet la prova per a més grans de 45 anys, cal que superis un procés d'admissió. Trobaràs tota la informació en aquest espai
Si tens 40 anys o més i acredites experiència professional, cal que superis un procés d'admissió. Trobaràs tota la informació en aquest espai.
Has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), el passaport o el document identificatiu del país d'origen.
Fotocòpia compulsada o notariada de la resolució de l'homologació o de la declaració d’equivalència del títol. Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
O demana una avaluació d'estudis previs abans de la matrícula i que et convalidin com a mínim 30 crèdits ECTS.
Si has fet els estudis en un país de la Unió Europea, o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, o tens un batxillerat internacional, has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Acreditació UNEDassis (qualificació per a l'admissió a la universitat). Pots consultar un exemple del document en aquest enllaç.
Consulta el títol, diploma o certificat de cada país en aquest document. Si has fet els estudis en un país d'Amèrica Llatina, excepte Colòmbia, has de lliurar la documentació que s'indica al punt 2.
Si has fet els estudis preuniversitaris en un país de fora de la UE o en un estat que no hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, pots accedir a la UOC mitjançant el batxillerat no espanyol homologat o els estudis professionals no espanyols homologats. En aquest cas, has de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Resolució definitiva favorable de l’homologació del batxillerat atorgada pel Ministeri, o resolució definitiva favorable de l'homologació dels estudis professionals no espanyols.
Com he de fer l'homologació?
Si resideixes a Catalunya, el País Basc o Galícia, pots demanar l’homologació al Departament d’Ensenyament. Si resideixes a la resta de l’Estat espanyol, a través del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Si resideixes fora de l’Estat espanyol, a través de les ambaixades espanyoles o dels centres del Ministeri a l’exterior.
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Requisits acadèmics per a màsters universitaris
Consulta les diferents opcions genèriques d'accés als estudis de màster universitari i quina documentació hauràs d'enviar. En alguns programes de grau cal complir els requisits específics i obligatoris que pots trobar detallats a la informació concreta de cada programa.
Si tens un títol universitari oficial de l'Estat espanyol (grau oficial, màster universitari, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura), has de presentar:
- Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
- Acreditació de les titulacions universitàries oficials de què disposes. Pots acreditar-les de diferents maneres:
- Digitalment: si disposes d'algun d'aquests documents, el pots adjuntar digitalment:
- Document acreditatiu del títol obtingut mitjançant autorització al web del Ministeri d'Educació.
- Títol universitari oficial amb validesa digital.
- Certificat substitutori del títol amb validesa digital.
- Per correu postal: si el teu document no té validesa digital, has d'enviar una fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o del certificat substitutori per correu postal. Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
Si tens un títol de fora de l'Estat espanyol i el tens homologat o declarat equivalent pel Ministeri, has de presentar:
- Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o NIE).
- Fotocòpia compulsada o acarada de la resolució de l'homologació o de la declaració d'equivalència del títol. Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
Si tens un títol d'un país de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que permeti l'accés a estudis de màster al país d'expedició del títol, has de presentar:
- Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o NIE).
- La titulació universitària oficial que acredita l'accés a estudis de màster. Tens dues opcions per justificar-la:
- Amb el suplement europeu al títol (SET) que acrediti, a l'apartat 5.1, que la titulació dona accés a estudis de màster.
- Amb el títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició (anvers i revers). En aquest cas, també has d'adjuntar aquest certificat d'acreditació d'estudis per accedir a màster, emplenat per la teva universitat.
Si els documents són en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar la traducció jurada corresponent.
Tota la documentació acadèmica, és a dir, el suplement europeu al títol (SET) i el títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició, ha d'estar legalitzada, excepte si el teu país pertany a la UE o hi té un conveni signat. En aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports pots consultar en quin cas es troba el teu país i tota la informació necessària per legalitzar la documentació.
Si has cursat estudis universitaris oficials en un país que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES), el títol haurà de ser equivalent a un títol universitari oficial espanyol de grau i permetre l'accés a estudis de postgrau o màster al país d'origen del títol.
La documentació que has d'enviar depèn del país en què has obtingut la titulació. En cas que hagis obtingut el títol en algun dels països següents, consulta la documentació que has de presentar: Colòmbia, l'Equador, Mèxic, el Perú o Xile.
En cas que hagis obtingut el títol en la resta de països de l'Amèrica Llatina o de fora de l'espai europeu d'educació superior, has d'enviar la documentació següent:
- Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen. I, a més a més, en el cas que estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
- Fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició (anvers i revers).
- Fotocòpia compulsada o notariada del certificat acadèmic dels estudis superiors fets que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
- Aquest certificat d'acreditació d'estudis, emplenat per la teva universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dona accés a estudis superiors de màster al país d'origen del títol.
Tota la documentació acadèmica ha de complir els requisits següents:
- Les fotocòpies han d'estar compulsades o notariades, excepte si el document té la postil·la de la Haia amb validació electrònica vigent.
- Si és en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
- Ha d'estar legalitzada pel país emissor del diploma universitari. Hi ha dues vies de legalització:
- Si has obtingut el títol i els certificats en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, l'Equador o l'Argentina), han d'incloure la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
- Si has obtingut el títol i els certificats en un país que no és membre del Conveni de la Haia, has de legalitzar-los per via diplomàtica. Per fer-ho, has de presentar els documents en aquests tres organismes perquè n'acreditin la validesa mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor dels documents; b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir els documents, i c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre els documents.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit per legalitzar la documentació.
Formació relacionada
Requisits acadèmics per a formació permanent
Consulta les diferents opcions d'accés genèriques als estudis de formació permanent i quina documentació hauràs d'enviar. Per cursar màsters de formació permanent i diplomes cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional. Trobaràs la informació completa a la pàgina de l'estudi que t'interessa.
L'accés als cursos de postgrau és obert i, per tant, no cal tenir una titulació prèvia.
Si tens un títol universitari oficial de l'Estat espanyol (grau oficial, màster universitari, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura), has de presentar:
Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), del passaport o del NIE.
Acreditació de les titulacions universitàries oficials de què disposes. Pots acreditar-les de diferents maneres:
Digitalment: si disposes d'algun d'aquests documents:
- Document acreditatiu del títol obtingut mitjançant autorització al web del Ministeri d'Educació (com es pot obtenir aquest document?).
- Títol universitari oficial amb validesa digital.
- Certificat substitutori del títol amb validesa digital.
Per correu postal: si el teu document no té validesa digital, has d'enviar una fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o del certificat substitutori per correu postal. Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
Si tens un títol d'un país de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que permeti l'accés a estudis de màster en el país d'expedició del títol, has de presentar:
- Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o NIE).
- Fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o del resguard dels drets d'expedició.
- Fotocòpia compulsada o notariada del suplement europeu al títol (SET). Si la teva universitat no te'l pot lliurar, pot expedir-te un certificat que acrediti que la teva titulació dona accés a estudis de màster en el país d'origen del títol.
Consulta en aquesta infografia com pots compulsar la documentació.
Si els documents són en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada, excepte si el teu país pertany a la UE o hi té un conveni signat. En aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports pots consultar en quin cas es troba el teu país i tota la informació necessària per legalitzar la documentació.
Si has cursat estudis universitaris oficials en un país que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES), el títol haurà de ser equivalent a un títol universitari oficial espanyol de grau i permetre l'accés a estudis de postgrau o màster al país d'origen del títol.
La documentació que has d'enviar depèn del país en què has obtingut la titulació.
En cas que hagis obtingut el títol en algun dels països següents, consulta la documentació que has de presentar.
Fotocòpia del passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia de la teva cèdula de ciutadania. En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has d'annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya l'acta de grau no acredita legalment una titulació universitària.
Postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau. Si no has formalitzat el tràmit de postil·la del diploma, el pots sol·licitar al web de la Cancelleria de Colòmbia. Tot el tràmit es fa en línia. Recorda que, perquè la Cancelleria concedeixi la postil·la, primer has de legalitzar el diploma a l'apartat de legalitzacions del Ministeri d'Educació, i, després, sol·licitar la postil·la electrònica.
Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior (SNIES) d'una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquest web amb el codi SNIES del programa cursat.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Fotocòpia del passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia del document d'identitat.
Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau.
Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau. Per obtenir la postil·la del títol, pots consultar més informació en aquest enllaç.
Si no disposes de la postil·la electrònica, has de presentar la fotocòpia autenticada del diploma postil·lat o sol·licitar l'actualització de la postil·la a l'oficina de serveis més propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
Constància del registre del títol de tercer nivell a la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT). Per obtenir la constància de la SENESCYT, en aquest enllaç has d'introduir el teu número de document d'identitat i fer clic al botó Imprimir información.
* Si disposes d'un títol de tercer nivell, tècnic o tecnològic, el títol de màster universitari que obtinguis no es podrà registrar a la SENESCYT. Si tens cap dubte o necessites més informació sobre aquesta qüestió, et recomanem que contactis amb la SENESCYT.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia del document d'identificació oficial INE.
Diploma oficial del títol professional o llicenciatura que acrediti la teva titulació universitària.
Postil·la del diploma oficial del títol professional o llicenciatura. Ha de ser del diploma. Per obtenir la postil·la del títol, pots consultar més informació a la Secretaria de Governació.
Cèdula professional emesa pel Registre Nacional de Professions de la SEP.
* Si la postil·la del títol és electrònica i incorpora codi de verificació, podràs aportar els documents digitalment en format PDF; en cas contrari, hauràs d'enviar-los físicament.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Fotocòpia del passaport. En cas que no disposis d'aquest document, pots enviar la fotocòpia del document nacional d'identitat.
Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic de batxiller o d'un títol professional, degudament signat pel funcionari o funcionària a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre Nacional de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU) del Perú. Com que el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU s'han d'annexar amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic de batxiller o de títol professional. Per obtenir la postil·la del títol, pots consultar més informació en aquest enllaç. Si no disposes de la postil·la electrònica, has de presentar la fotocòpia autenticada del diploma postil·lat, o sol·licitar l'actualització de la postil·la al Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic de batxiller o títol professional al Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Fotocòpia del passaport. Si no disposes d'aquest document, pots enviar la fotocòpia de la cèdula d'identitat.
Fotocòpia del diploma oficial del títol professional o de la llicenciatura que acrediti la teva titulació universitària.
Fotocòpia de la postil·la del títol professional o llicenciatura. Per obtenir la postil·la del títol hauràs de contactar amb el Ministeri d'Educació, per mitjà de les oficines regionals d'atenció.
Certificat acadèmic personal o concentració de notes del títol de llicenciatura o grau, que inclogui la durada del programa, el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global. A més, en cas que estigui en un idioma diferent del castellà, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Tota la documentació acadèmica ha d'estar legalitzada amb la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
En cas que hagis obtingut el títol en la resta de països de l'Amèrica Llatina o de fora de l'espai europeu d'educació superior, has d'enviar la documentació següent:
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen; a més a més, en cas que estigui en un idioma diferent del castellà, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició (anvers i revers).
Fotocòpia compulsada o notariada del certificat acadèmic dels estudis superiors fets que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
Fotocòpia compulsada o notariada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dona accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Tota la documentació acadèmica ha de complir els requisits següents:
Les fotocòpies han d'estar compulsades o notariades, excepte si el document té la postil·la de la Haia amb validació electrònica vigent.
Si és en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.
Ha d'estar legalitzada pel país emissor del diploma universitari. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol i els certificats els has obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina), han d'incloure la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació.
Si has obtingut el títol i els certificats en un país que no és membre del Conveni de la Haia, has de legalitzar-los per via diplomàtica. Per fer-ho, has de presentar els documents en els tres organismes següents perquè n'acreditin la validesa mitjançant els seus segells respectius:
- el Ministeri d'Educació del país emissor dels documents,
- el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir els documents, i
- la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre els documents.
Consulta en aquesta pàgina del web del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la informació sobre el tràmit necessari per legalitzar la documentació.
Formació relacionada
Requisits acadèmics per a doctorat i altres titulacions
Els programes de doctorat tenen requisits d'accés específics obligatoris. En el cas d'altres titulacions, els requisits poden variar segons l'estudi. Per això, és recomanable consultar la informació de cada programa per conèixer les condicions d'accés aplicables.
Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la universitat i els específics del programa. Revisa els requisits que s'indiquen al programa de doctorat que hagis triat.
Per accedir a aquests estudis no cal tenir una titulació oficial universitària. Tot i això, en alguns programes es recomana tenir uns coneixements previs. Consulta la informació a la fitxa del programa que t'interessi.
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