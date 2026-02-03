Què són els màsters universitaris online?
Els nostres màsters universitaris són els màsters oficials online que t'ofereixen coneixement universitari per impulsar la teva carrera.
Amb la titulació de màster oficial online aconsegueixes la formació avançada que et prepara en temàtiques específiques i que potencia les competències professionals que necessites per créixer.
Modalitat 100% online
Titulació oficial
De 60 a 90 crèdits ECTS
Màster oficial online i homologat
Els màsters universitaris a distància de la UOC són titulacions oficials reconegudes per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Cada màster oficial universitari complementa els teus estudis de grau amb una doble orientació: l'especialització professional i la recerca. Els màsters oficials online orientats a la recerca donen accés als estudis de doctorat. A la UOC pots estudiar el teu màster oficial online al teu ritme i compaginar estudis i treball amb altres facetes de la teva vida.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Preguntes freqüents sobre els màsters universitaris de la UOC
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