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Què són els màsters universitaris online?

Els nostres màsters universitaris són els màsters oficials online que t'ofereixen coneixement universitari per impulsar la teva carrera.

Amb la titulació de màster oficial online aconsegueixes la formació avançada que et prepara en temàtiques específiques i que potencia les competències professionals que necessites per créixer.

Modalitat 100% online

Titulació oficial

De 60 a 90 crèdits ECTS

Màster oficial online i homologat

Els màsters universitaris a distància de la UOC són titulacions oficials reconegudes per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Cada màster oficial universitari complementa els teus estudis de grau amb una doble orientació: l'especialització professional i la recerca. Els màsters oficials online orientats a la recerca donen accés als estudis de doctorat. A la UOC pots estudiar el teu màster oficial online al teu ritme i compaginar estudis i treball amb altres facetes de la teva vida.

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Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

Preguntes freqüents sobre els màsters universitaris de la UOC

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