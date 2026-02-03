Beques i ajuts
Facilitem l'accés a la formació al llarg de la vida a estudiants de tots els perfils.
Que res no aturi el teu talent ni els teus projectes de futur. Amb aquest objectiu, a la UOC posem al teu abast beques i ajuts adreçats a diferents perfils d'estudiants.
Consulta les convocatòries, revisa els requisits i troba l'opció que encaixa millor amb tu per impulsar el teu camí acadèmic i professional.
Descobreix quin tipus d'ajuts pots sol·licitar
Beques per a l'equitat educativa
Beques oficials del Ministeri orientades a facilitar l'accés i la continuïtat en els estudis universitaris.
Beques per a col·lectius específics
Ajuts dissenyats per impulsar la formació en perfils concrets.
Beques i ajuts internacionals
Opcions per a estudiants internacionals o que tinguin interès en programes amb projecció global.
Com pots sol·licitar la teva beca
Explora. Tria. Sol·licita.
Busca la beca que encaixa millor amb tu: hi ha moltes beques que et poden interessar.
Prepara la teva sol·licitud amb temps i fes el pas: pot ser l'impuls que necessites per començar la teva experiència a la UOC.
Identifica la beca que encaixa amb el teu perfil: hi ha convocatòries per a tota mena d'estudiants.
Hauràs de verificar que compleixes tots els requisits acadèmics i econòmics establerts.
Analitza quin perfil busca la convocatòria i ajusta la teva candidatura o redacta una carta de motivació.
No t'oblidis de comprovar què cobreix la beca i quines són les obligacions associades.
Tingues en compte que el procés de sol·licitud pot requerir temps i preparació.
Consulta els terminis oficials i prepara la documentació amb antelació suficient.
Recull i revisa acuradament tota la documentació abans d'enviar-la.
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a través del portal o plataforma corresponent a cada beca o ajut.
Troba la formació que busquesTota l'oferta formativa
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