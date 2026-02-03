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Beques i ajuts

Facilitem l'accés a la formació al llarg de la vida a estudiants de tots els perfils.

Que res no aturi el teu talent ni els teus projectes de futur. Amb aquest objectiu, a la UOC posem al teu abast beques i ajuts adreçats a diferents perfils d'estudiants.

Consulta les convocatòries, revisa els requisits i troba l'opció que encaixa millor amb tu per impulsar el teu camí acadèmic i professional.

Formació Contínua UOC

Descobreix quin tipus d'ajuts pots sol·licitar

Beques per a l'equitat educativa

Beques oficials del Ministeri orientades a facilitar l'accés i la continuïtat en els estudis universitaris.

Beques per a col·lectius específics

Ajuts dissenyats per impulsar la formació en perfils concrets.

Beques i ajuts internacionals

Opcions per a estudiants internacionals o que tinguin interès en programes amb projecció global.

Com pots sol·licitar la teva beca

Explora. Tria. Sol·licita.

Busca la beca que encaixa millor amb tu: hi ha moltes beques que et poden interessar.

Prepara la teva sol·licitud amb temps i fes el pas: pot ser l'impuls que necessites per començar la teva experiència a la UOC.

Identifica la beca que encaixa amb el teu perfil: hi ha convocatòries per a tota mena d'estudiants.

Hauràs de verificar que compleixes tots els requisits acadèmics i econòmics establerts.

Analitza quin perfil busca la convocatòria i ajusta la teva candidatura o redacta una carta de motivació.

No t'oblidis de comprovar què cobreix la beca i quines són les obligacions associades.

Tingues en compte que el procés de sol·licitud pot requerir temps i preparació.

Consulta els terminis oficials i prepara la documentació amb antelació suficient.

Recull i revisa acuradament tota la documentació abans d'enviar-la.

Hauràs de presentar la teva sol·licitud a través del portal o plataforma corresponent a cada beca o ajut.

Solucions d'aprenentatge que s'adapten a tu

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