Sol·licita informació
Campus
Universitat 100 % online

Estudiar a la UOC: una aposta pel teu futur

Escull prestigi, flexibilitat i ocupabilitat

Si estàs pensant a fer un canvi o impulsar la teva carrera, veuràs que a la UOC tot està pensat perquè ho aconsegueixis.

Sense límits. Sense horaris.

 

Noia jove estudia amb un portàtil asseguda tranquil·lament en una escala

Metodologia
100% online

1a. universitat
online del món

Acompanyament
personalitzat

Prestigi que t'obre portes

Text alternatiu de la imatge

Som la millor universitat online

Els rànquings més exigents ho confirmen. Quan tries la UOC, tries una universitat reconeguda en la qual les empreses confien.

Text alternatiu de la imatge

Títols oficials

Totes les nostres titulacions estan homologades pel Ministeri i acreditades per l'AQU i l'ANECA.

Text alternatiu de la imatge

Aliances internacionals

Col·laborem amb referents mundials com el MIT i l'ONU perquè el teu aprenentatge no tingui fronteres.

Metodologia pionera

Vam ser la primera universitat online del món. Durant tres dècades hem perfeccionat una metodologia que ha format milers d'estudiants. Ara et toca a tu.

Descobreix una metodologia flexible 100 % online: tu tries quan, com i des d'on estudies. Amb nosaltres, pots crear el teu itinerari i escollir cada semestre el nombre d'assignatures que vols cursar i l'ordre en què vols fer-ho. T'oferim programes de qualitat dissenyats per professorat de prestigi.

noia amb mobil
133.000 graduats
i 97.000 estudiants

procedents de més de 150 països han crescut amb la UOC durant més de 30 anys.

Decideix quantes assignatures vols cursar

Amb flexibilitat per organitzar-te la càrrega lectiva segons la teva disponibilitat.

Com et pots matricular

Tu tries quan estudies

Sense classes i amb accés 7×24 a materials i activitats perquè adaptis l'aprenentatge al teu horari i les teves preferències.

Com és l'avaluació

T'acompanyem en tot moment

Tutories personalitzades i seguiment acadèmic continuat per part de docents i de l'equip de tutoria, que guien tot el teu procés d'aprenentatge.

Líders en ocupabilitat

Som la universitat amb la taxa d'ocupabilitat més alta de l'Estat. Els nostres programes neixen de les demandes reals del mercat laboral. 

Estem connectats amb les empreses. Analitzem què busquen les companyies i t'ajudem a adaptar el teu perfil a les demandes.

 

+10k

empreses col·laboradores amb pràctiques presencials o virtuals

89%

de taxa d'ocupació entre el nostre estudiantat

Invertim en tu i en la societat

Apostem per projectes interdisciplinaris en els àmbits de les ciències humanes i socials, l'educació, la salut i la tecnologia.

Estem compromesos amb el coneixement obert, la interdisciplinarietat i la cooperació en xarxa. Promovem la investigació sobre tecnologia i ús de les TIC per a la transformació educativa i la igualtat social.

noia amb mobil
Som una fundació sense ànim de lucre.
Reinvertim en la institució, en la societat i en tu.

investiguem per transformar la societat.

+500

investigadors i investigadores.

26M€

de finançament en projectes vigents.

Cursos i programes online que se adapten a tu

Troba la formació que busques

Tota l'oferta formativa

Preguntes freqüents

Sí, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat reconeguda amb titulacions oficials homologades pel Consell d'Universitats (òrgan adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) i les agències de qualitat AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació). És la millor universitat 100 % en línia d'Espanya, segons els rànquings THE i CYD. A més, col·labora amb institucions de prestigi com la UNESCO, el MIT o la FAO, la qual cosa reforça la seva projecció internacional.​

Sí, els graus i els màsters universitaris de la UOC són títols oficials espanyols, vàlids en tot l'espai europeu d'educació superior (EEES) i en molts països fora de la UE. La UOC té una de les taxes d'ocupabilitat més grans entre les universitats espanyoles, i el seu Career Center treballa amb empreses nacionals i internacionals per a pràctiques i borses de treball.​

Sí, tots els estudis de la UOC es poden realitzar completament en línia a través del Campus Virtual. El model pedagògic posa l'estudiant al centre: tu tries quan, com i des d'on estudies, gestiones el teu propi ritme i construeixes el teu itinerari acadèmic. Tens accés a materials multimèdia (textos, vídeos, àudios), fòrums, activitats i tutories personalitzades, tot des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Sí, la UOC està dissenyada per a persones que combinen els estudis amb la feina, la família o altres responsabilitats. Ofereix flexibilitat total: pots triar el nombre d'assignatures per semestre i estudiar en l'horari que et vagi millor. A més, el Campus Virtual està disponible 24/7, la qual cosa permet adaptar els estudis al teu ritme de vida.​

Sí, la UOC és una universitat global i molts estudiants cursen els seus estudis des de fora d'Espanya. No hi ha notes de tall, només els estudis previs exigits per a cada titulació. Si vens de Llatinoamèrica o d'altres països, pots accedir amb el batxillerat homologat o amb l'equivalència/homologació del teu títol universitari. El procés de matrícula i el Campus Virtual estan disponibles en diversos idiomes.​.

Sí, l'estudiantat de la UOC té la taxa més gran d'ocupabilitat de l'Estat espanyol. La Universitat analitza el mercat laboral i dissenya els seus programes per respondre a les demandes reals de les empreses. A més, el Career Center ofereix pràctiques, borsa de treball internacional i orientació professional per ajudar-te a trobar ocupació o millorar el teu perfil professional.​

Sí, el Career Center de la UOC t'ofereix orientació professional, borsa de treball internacional, pràctiques en empreses i activitats de treball en xarxa. També pots formar part d'Alumni, la comunitat de graduats, que facilita el contacte amb antics alumnes, professionals i empreses.​

La UOC és una fundació sense ànim de lucre que reinverteix els seus recursos en la pròpia institució, en l'estudiant i en la societat. Aposta per la ciència oberta, la transferència de coneixement i la recerca per transformar la societat. Compartim els resultats de recerca i innovació perquè tinguin aplicació real en empreses, administracions o entitats socials.

Sí, la UOC integra la intel·ligència artificial en el seu procés de docència i aprenentatge, com a part de la seva metodologia innovadora. La IA s'utilitza per millorar l'experiència d'estudi, personalitzar l'aprenentatge i donar suport al professorat, sempre sota supervisió humana i amb l'objectiu de garantir la qualitat i l'equitat en l'educació.​

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?