Metodologia
100% online
1a. universitat
online del món
Acompanyament
personalitzat
Prestigi que t'obre portes
Som la millor universitat online
Els rànquings més exigents ho confirmen. Quan tries la UOC, tries una universitat reconeguda en la qual les empreses confien.
Títols oficials
Totes les nostres titulacions estan homologades pel Ministeri i acreditades per l'AQU i l'ANECA.
Aliances internacionals
Col·laborem amb referents mundials com el MIT i l'ONU perquè el teu aprenentatge no tingui fronteres.
Metodologia pionera
Vam ser la primera universitat online del món. Durant tres dècades hem perfeccionat una metodologia que ha format milers d'estudiants. Ara et toca a tu.
Descobreix una metodologia flexible 100 % online: tu tries quan, com i des d'on estudies. Amb nosaltres, pots crear el teu itinerari i escollir cada semestre el nombre d'assignatures que vols cursar i l'ordre en què vols fer-ho. T'oferim programes de qualitat dissenyats per professorat de prestigi.
i 97.000 estudiants
procedents de més de 150 països han crescut amb la UOC durant més de 30 anys.
Decideix quantes assignatures vols cursar
Amb flexibilitat per organitzar-te la càrrega lectiva segons la teva disponibilitat.
Tu tries quan estudies
Sense classes i amb accés 7×24 a materials i activitats perquè adaptis l'aprenentatge al teu horari i les teves preferències.
T'acompanyem en tot moment
Tutories personalitzades i seguiment acadèmic continuat per part de docents i de l'equip de tutoria, que guien tot el teu procés d'aprenentatge.
Líders en ocupabilitat
Som la universitat amb la taxa d'ocupabilitat més alta de l'Estat. Els nostres programes neixen de les demandes reals del mercat laboral.
Estem connectats amb les empreses. Analitzem què busquen les companyies i t'ajudem a adaptar el teu perfil a les demandes.
empreses col·laboradores amb pràctiques presencials o virtuals
de taxa d'ocupació entre el nostre estudiantat
Invertim en tu i en la societat
Apostem per projectes interdisciplinaris en els àmbits de les ciències humanes i socials, l'educació, la salut i la tecnologia.
Estem compromesos amb el coneixement obert, la interdisciplinarietat i la cooperació en xarxa. Promovem la investigació sobre tecnologia i ús de les TIC per a la transformació educativa i la igualtat social.
investiguem per transformar la societat.
investigadors i investigadores.
de finançament en projectes vigents.
Troba la formació que busquesTota l'oferta formativa
Preguntes freqüents
Sí, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat reconeguda amb titulacions oficials homologades pel Consell d'Universitats (òrgan adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) i les agències de qualitat AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació). És la millor universitat 100 % en línia d'Espanya, segons els rànquings THE i CYD. A més, col·labora amb institucions de prestigi com la UNESCO, el MIT o la FAO, la qual cosa reforça la seva projecció internacional.
Sí, els graus i els màsters universitaris de la UOC són títols oficials espanyols, vàlids en tot l'espai europeu d'educació superior (EEES) i en molts països fora de la UE. La UOC té una de les taxes d'ocupabilitat més grans entre les universitats espanyoles, i el seu Career Center treballa amb empreses nacionals i internacionals per a pràctiques i borses de treball.
Sí, tots els estudis de la UOC es poden realitzar completament en línia a través del Campus Virtual. El model pedagògic posa l'estudiant al centre: tu tries quan, com i des d'on estudies, gestiones el teu propi ritme i construeixes el teu itinerari acadèmic. Tens accés a materials multimèdia (textos, vídeos, àudios), fòrums, activitats i tutories personalitzades, tot des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.
Sí, la UOC està dissenyada per a persones que combinen els estudis amb la feina, la família o altres responsabilitats. Ofereix flexibilitat total: pots triar el nombre d'assignatures per semestre i estudiar en l'horari que et vagi millor. A més, el Campus Virtual està disponible 24/7, la qual cosa permet adaptar els estudis al teu ritme de vida.
Sí, la UOC és una universitat global i molts estudiants cursen els seus estudis des de fora d'Espanya. No hi ha notes de tall, només els estudis previs exigits per a cada titulació. Si vens de Llatinoamèrica o d'altres països, pots accedir amb el batxillerat homologat o amb l'equivalència/homologació del teu títol universitari. El procés de matrícula i el Campus Virtual estan disponibles en diversos idiomes..
Sí, l'estudiantat de la UOC té la taxa més gran d'ocupabilitat de l'Estat espanyol. La Universitat analitza el mercat laboral i dissenya els seus programes per respondre a les demandes reals de les empreses. A més, el Career Center ofereix pràctiques, borsa de treball internacional i orientació professional per ajudar-te a trobar ocupació o millorar el teu perfil professional.
Sí, el Career Center de la UOC t'ofereix orientació professional, borsa de treball internacional, pràctiques en empreses i activitats de treball en xarxa. També pots formar part d'Alumni, la comunitat de graduats, que facilita el contacte amb antics alumnes, professionals i empreses.
La UOC és una fundació sense ànim de lucre que reinverteix els seus recursos en la pròpia institució, en l'estudiant i en la societat. Aposta per la ciència oberta, la transferència de coneixement i la recerca per transformar la societat. Compartim els resultats de recerca i innovació perquè tinguin aplicació real en empreses, administracions o entitats socials.
Sí, la UOC integra la intel·ligència artificial en el seu procés de docència i aprenentatge, com a part de la seva metodologia innovadora. La IA s'utilitza per millorar l'experiència d'estudi, personalitzar l'aprenentatge i donar suport al professorat, sempre sota supervisió humana i amb l'objectiu de garantir la qualitat i l'equitat en l'educació.
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