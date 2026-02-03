Com és el model d'avaluació a la UOC?
Avances amb activitats al llarg del semestre i, segons l'assignatura, amb una prova final.
A la UOC entenem l’avaluació com un procés continu que t’ajuda a avançar de manera progressiva. Al llarg del semestre, realitzaràs activitats pràctiques amb el suport del professorat, que t’orientarà i et donarà retorn per millorar.
Aquest model et permet consolidar els coneixements de manera progressiva i aplicar el que aprens des del primer moment.
Tota l’avaluació es fa en un entorn virtual i segueix un procés rigorós que garanteix la qualitat acadèmica i la verificació de la identitat i l’autoria.
Tipus d'avaluació a la UOC
Avaluació contínua (AC)
- Activitats al llarg del semestre
- Casos pràctics i exercicis
- Pes principal de la nota final
Exàmens finals (Ex)
- En algunes assignatures
- Format adaptat a l'assignatura
- Pes definit al pla docent
Avaluació contínua
A la UOC aprens a través de l’activitat.
Treballaràs amb recursos digitals dins del Campus Virtual, on podràs avançar, participar i resoldre dubtes amb el suport del professorat.
Proves d'Avaluació
Continua (PAC)
El professorat
et guia
Tindrás un calendari
de lliuraments
Les PAC són activitats o proves d'avaluació contínua que et permeten aplicar els coneixements de manera pràctica. Poden incloure exercicis, resolució de casos, treballs en grup o activitats d'investigació.
Aquestes activitats faciliten un seguiment continu del teu progrés dins del model d'aprenentatge en línia.
Pes principal
de la nota final
Aprens fent
i consolides els continguts
Poden substituir l’examen final
segons l’assignatura
Exàmens finals
Completes l’avaluació amb una prova final quan l’assignatura ho requereixi.
En algunes assignatures, l'avaluació es completa amb una prova final que permet validar els coneixements i les competències adquirits durant el semestre.
Aquestes proves s'adapten a cada assignatura i formen part del model d'avaluació de la UOC.
Es fan en línia
Al final del semestre
Amb verificació d’identitat
Les proves finals es fan al final del semestre i poden tenir diferents formats segons l'assignatura: proves escrites, resolució de casos o exercicis pràctics.
Permeten validar el nivell d'assoliment dels continguts dins d'un model flexible i adaptat a l'entorn digital.
La prova de síntesi és una activitat final que integra els coneixements treballats durant el semestre.
Se centra en l'aplicació pràctica dels continguts i s'adapta a les característiques de cada assignatura.
Necessitats tecnològiques
Si fas una prova final amb supervisió en línia, per verificar la identitat i l'autoria necessitaràs un ordinador on puguis instal·lar l'eina de supervisió. També hauràs de disposar de càmera, micròfon i un segon dispositiu amb càmera.
Aquest sistema permet mantenir els estàndards de qualitat de l'avaluació.
Discapacitats o necessitats especials
Si tens alguna necessitat específica, la UOC ofereix opcions per adaptar les proves finals i facilitar que les puguis fer en condicions adequades.
Com es calcula la nota final?
La nota final és el resultat de ponderar l'avaluació contínua (AC) i la prova final (examen), segons el que estableix el pla docent de cada assignatura.
Si l'assignatura té examen o prova de síntesi, s'aplica una fórmula de ponderació específica. Consulta sempre el pla docent per conèixer el detall de l'avaluació.
Revisa al pla docent si cal obtenir una nota mínima o completar un nombre determinat d'activitats obligatòries.
Per exemple, amb una ponderació del 70 % de la nota que prové de la teva feina diària i un 30 % de la nota que prové de la prova final:
7
+
9
=
7,6
Rigor en l'avaluació
Durant les proves finals s'apliquen mecanismes per verificar la identitat i l'autoria, com el sistema de supervisió en línia, que permet autenticar l'estudiant i monitorar les condicions en què es duu a terme l'activitat.
Això contribueix a garantir un procés d'avaluació rigorós, transparent i en condicions d'igualtat.
Aquestes mesures reforcen el rigor de l'avaluació i la igualtat d'oportunitats de tot l'estudiantat.
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