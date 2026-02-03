¿Cómo es el modelo de evaluación en la UOC?
Avanzas con actividades a lo largo del semestre y, según la asignatura, con una prueba final.
En la UOC entendemos la evaluación como un proceso continuo que te ayuda a avanzar de forma progresiva. A lo largo del semestre, harás actividades prácticas con el apoyo del profesorado, que te orientará y te dará retorno para mejorar.
Este modelo te permite consolidar los conocimientos de forma progresiva y aplicar lo que aprendes desde el primer momento.
Toda la evaluación se hace en un entorno virtual y sigue un proceso riguroso que garantiza la calidad académica y la verificación de la identidad y autoría.
Tipos de evaluación en la UOC
Evaluación continua (EC)
- Actividades a lo largo del semestre
- Casos prácticos y ejercicios
- Peso principal en la nota final
Exámenes finales (Ex)
- En algunas asignaturas
- Formato adaptado a cada caso
- Peso definido en el plan docente
Evaluación continua
En la UOC aprendes a través de la actividad.
Trabajarás con recursos digitales dentro del Campus Virtual, donde podrás avanzar, participar y resolver dudas con el apoyo del profesorado.
Con Pruebas de Evaluación
Continua (PAC)
El profesorado
te guía
Tendrás un calendario
de entregas
Las PEC son actividades o pruebas de evaluación continua que te permiten aplicar los conocimientos de forma práctica. Pueden incluir ejercicios, resolución de casos, trabajos en grupo o actividades de investigación.
Estas actividades facilitan un seguimiento continuo de tu progreso dentro del modelo de aprendizaje en línea.
Peso principal
de la nota final
Aprendes haciendo
y consolidas los contenidos
Pueden sustituir el examen final
según la asignatura
Exámenes finales
Completas la evaluación con una prueba final cuando la asignatura lo requiera.
En algunas asignaturas, la evaluación se completa con una prueba final que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos durante el semestre.
Estas pruebas se adaptan a cada asignatura y forman parte del modelo de evaluación de la UOC.
Se hacen en línea
Al final del semestre
Con verificación de la identidad
Las pruebas finales se realizan al final del semestre y pueden tener diferentes formatos según la asignatura: pruebas escritas, resolución de casos o ejercicios prácticos.
Permiten validar el nivel de logro de los contenidos dentro de un modelo flexible y adaptado al entorno digital.
La prueba de síntesis es una actividad final que integra los conocimientos trabajados durante el semestre.
Se centra en la aplicación práctica de los contenidos y se adapta a las características de cada asignatura.
Necesidades tecnológicas
Si haces una prueba final con supervisión en línea, para verificar la identidad y autoría necesitarás un ordenador donde puedas instalar la herramienta de supervisión. También tendrás que contar con cámara, micrófono y un segundo dispositivo con cámara.
Este sistema permite mantener los estándares de calidad de la evaluación.
Discapacidad o necesidades específicas
Si tienes alguna necesidad específica, la UOC ofrece opciones para adaptar las pruebas finales y facilitar que puedas hacerlas en condiciones adecuadas.
¿Cómo se calcula la nota final?
La nota final es el resultado de ponderar la evaluación continua (EC) y la prueba final (examen), según lo establecido en el plan docente de cada asignatura.
Si la asignatura tiene examen o prueba de síntesis, se aplica una fórmula de ponderación específica. Consulta siempre el plan docente para conocer el detalle de la evaluación.
Revisa en el plan docente si hay que obtener una nota mínima o completar un número determinado de actividades obligatorias.
Por ejemplo, con una ponderación del 70 % de la nota que procede de tu trabajo diario y un 30 % de la nota que procede de la prueba final:
7
+
9
=
7,6
Rigor en la evaluación
Durante las pruebas finales se aplican mecanismos para verificar la identidad y autoría, como el sistema de supervisión en línea, que permite autenticar al estudiante y monitorizar las condiciones en las que se lleva a cabo la actividad.
Esto contribuye a garantizar un proceso de evaluación riguroso, transparente y en condiciones de igualdad.
Estas medidas refuerzan el rigor de la evaluación y la igualdad de oportunidades de todo el estudiantado.
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