¿Cómo es el modelo de evaluación en la UOC?

Avanzas con actividades a lo largo del semestre y, según la asignatura, con una prueba final.

En la UOC entendemos la evaluación como un proceso continuo que te ayuda a avanzar de forma progresiva. A lo largo del semestre, harás actividades prácticas con el apoyo del profesorado, que te orientará y te dará retorno para mejorar.

Este modelo te permite consolidar los conocimientos de forma progresiva y aplicar lo que aprendes desde el primer momento.

Toda la evaluación se hace en un entorno virtual y sigue un proceso riguroso que garantiza la calidad académica y la verificación de la identidad y autoría.