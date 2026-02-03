Convalidaciones y reconocimiento de créditos
Desde esta página puedes informarte sobre la solicitud de convalidaciones y reconocimiento de créditos.
Mediante la Evaluación de Estudios Previos (EEP) los estudiantes que quieran convalidar asignaturas de los estudios cursados en esta universidad o en otra.
Por su parte, el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP) permite el reconocimiento de créditos en función de la experiencia profesional.
La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.
Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:
- Titulaciones oficiales
- Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior
- Titulaciones de idiomas
- Ciclos formativos de grado superior
- Actividades universitarias en caso de que se curse un grado
Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.
La UOC ofrece la posibilidad de convalidar créditos a aquellos estudiantes que tienen un ciclo formativo de grado superior (CFGS). Consultad si el ciclo formativo que habéis estudiado consta entre los que permiten esta convalidación y cuáles son las asignaturas que podéis convalidar al cursar vuestro grado.
La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en virtud de la experiencia profesional que se demuestre. Para obtener dicho reconocimiento, debe solicitarse el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que hay que acreditar documentalmente dicho bagaje profesional.
De este modo, puede convalidarse hasta el 15 % de los créditos de la titulación, según las tablas que los estudios han definido para este reconocimiento.
¿Quién puede solicitar el RAEP?
Podéis pedir el reconocimiento académico de la experiencia profesional a los estudiantes o los futuros estudiantes de un grado, máster universitario o posgrado en el marco del espacio europeo de educación superior (EEES), de acuerdo con las tablas de reconocimiento aprobadas para cada titulación.
Estudios de Artes y Humanidades
- Grado de Artes
- Grado de Ciencias sociales
- Grado de Historia, Geografia y Historia del Arte (UOC-UdL)
- Grado de Humanidades (plan antiguo)
- Grado de Humanidades (plan nuevo)
- Grado de Lengua y Literatura Catalanas
- Grado de Sociología
- Grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (TILA)
- Máster universitario de Enseñanza de Idiomas Mediante la Tecnología
- Máster universitario de Gestión Cultural
- Máster universitario de Traducción y Tecnologías
Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación
- Grado de Comunicación
- Grado en Diseño y Creación Digitales
- Grado de Información y Documentación
- Grado en Técnicas de Interacción digital y Multimedia
- Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos
- Máster Universitario de Diseño, Identidad visual y construcción de marca
- Máster Universitario de Estrategia i Creatividad en Publicidad
- Máster universitario de Gestión estratégica de la Información y el conocimiento en las organizaciones
- Máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
- Máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
Estudios de Ciencias de la Salud
- Máster Universitario de Alimentación en la actividad Física y el Deporte
- Máster Universitario de Salud Digital
- Máster universitario de Neuropsiología
- Máster universitario de Nutrición y salud
- Máster universitario de Trabajo social sanitario
Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Grado de Ciencia Política y de la Administración
- Grado de Criminología
- Grado de Derecho
- Grado de Gestión y Administración pública (UOC-UB)
- Grado de Relaciones Internacionales
- Máster universitario de Administración y gobierno electrónico
- Máster universitario de Ciberdelincuencia
- Máster universitario de Derechos humanos, democracia y globalización
- Máster universitario de Fiscalidad
Estudios de Economía y Empresa
- Grado de Administración y Dirección de Empresas
- Grado de Economía
- Grado de Marketing e Investigación de Mercados
- Grado de Relaciones laborales y ocupación
- Grado de Turismo
- Máster universitario de Analisis económico
- Máster universitario de Análisis del entorno económico
- Máster universitario de Dirección de Organizaciones en la Economía del Conocimiento
- Máster universitario de Dirección Financiera
- Máster universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
- Máster Universitario de Dirección Logística
- Máster universitario de Empresas
- Máster universitario de Innovación y Transformación Digital
- Máster universitario de Marketing Digital
- Máster universitario de Prevención de riesgos laborales
- Máster universitario en Responsabilidad social corporativa
- Máster universitario de Turismo, sostenibilidad y TIC
Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Grado de Ciencia de Datos aplicada
- Grado de Ingeniería Informática
- Grado de Ingeneía de Tecnologías y servicios de Telecomunicación
- Grado de Multimedia
- Grado de Técnicas de Aplicaciones de Software
- Máster interuniversitario de Seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
- Máster universitario de Aplicaciones multimedia
- Máster universitario de Bionformática y Bioestadística (UOC-UB)
- Máster universitario de Ciberseguridad y privacidad
- Máster universitario de Ciencia de Datos
- Máster universitario de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
- Máster universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de usuario
- Máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Máster universitario de Diseño y programación de videojuegos
- Máster universitario de Ingeniería informática
- Máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación (plan 2017)
- Máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación (UOC-URL)
Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Grado de Educación Primaria
- Grado de Educación Social
- Grado de Psicología (plan nuevo)
- Grado de Psicologia (pan antiguo)
- Máster universitario de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje
- Máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior
- Máster universitario en Educación y TIC (e-Learning) (itinerario de investigación)
- Máster universitario en Educación y TIC (e-Learning) (itinerario profesionalizador)
- Máster universitario de Ocupación y mercado de trabajo
- Máster universitario de Psicopedagogía
- Máster universitario de Psicología infantil y juvenil: Técnicas y estrategias de intervención
Para conocer los detalles de los reconocimientos del RAEP, rellenad el formulario ¿Necesitas más información? y contactaremos con vosotros. Si ya habéis solicitado el acceso a la titulación, podéis comentarlos con quien ejerza la tutoría.