Convalidaciones y reconocimiento de créditos

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en virtud de la experiencia profesional que se demuestre. Para obtener dicho reconocimiento, debe solicitarse el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que hay que acreditar documentalmente dicho bagaje profesional.

De este modo, puede convalidarse hasta el 15 % de los créditos de la titulación, según las tablas que los estudios han definido para este reconocimiento.

¿Quién puede solicitar el RAEP?

Podéis pedir el reconocimiento académico de la experiencia profesional a los estudiantes o los futuros estudiantes de un grado, máster universitario o posgrado en el marco del espacio europeo de educación superior (EEES), de acuerdo con las tablas de reconocimiento aprobadas para cada titulación.

Estudios de Artes y Humanidades

Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación

Estudios de Ciencias de la Salud

Estudios de Derecho y Ciencia Política

Estudios de Economía y Empresa

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación

Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación

Para conocer los detalles de los reconocimientos del RAEP, rellenad el formulario ¿Necesitas más información? y contactaremos con vosotros. Si ya habéis solicitado el acceso a la titulación, podéis comentarlos con quien ejerza la tutoría.