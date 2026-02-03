Solicita información
Campus

Convalidaciones y reconocimiento de créditos

Desde esta página puedes informarte sobre la solicitud de convalidaciones y reconocimiento de créditos.

Mediante la Evaluación de Estudios Previos (EEP) los estudiantes que quieran convalidar asignaturas de los estudios cursados en esta universidad o en otra.

Por su parte, el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP) permite el reconocimiento de créditos en función de la experiencia profesional.

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior
  • Titulaciones de idiomas
  • Ciclos formativos de grado superior
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado

Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

La UOC ofrece la posibilidad de convalidar créditos a aquellos estudiantes que tienen un ciclo formativo de grado superior (CFGS). Consultad si el ciclo formativo que habéis estudiado consta entre los que permiten esta convalidación y cuáles son las asignaturas que podéis convalidar al cursar vuestro grado.

Consultad las convalidaciones CFGS

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en virtud de la experiencia profesional que se demuestre. Para obtener dicho reconocimiento, debe solicitarse el reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que hay que acreditar documentalmente dicho bagaje profesional.

De este modo, puede convalidarse hasta el 15 % de los créditos de la titulación, según las tablas que los estudios han definido para este reconocimiento.

¿Quién puede solicitar el RAEP?

Podéis pedir el reconocimiento académico de la experiencia profesional a los estudiantes o los futuros estudiantes de un grado, máster universitario o posgrado en el marco del espacio europeo de educación superior (EEES), de acuerdo con las tablas de reconocimiento aprobadas para cada titulación.

Estudios de Artes y Humanidades

Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación

Estudios de Ciencias de la Salud

Estudios de Derecho y Ciencia Política

Estudios de Economía y Empresa

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación

Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación

Para conocer los detalles de los reconocimientos del RAEP, rellenad el formulario ¿Necesitas más información? y contactaremos con vosotros. Si ya habéis solicitado el acceso a la titulación, podéis comentarlos con quien ejerza la tutoría.

Convalida tus estudios (AEP)

_k3hvYXymes

Reconocimiento experiencia profesional (RAEP)

xOrN8uVeVO8

También te puede interesar...

Oferta formativa