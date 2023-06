Becas, convenios y bolsa de trabajo en la UOC

La UOC ofrece una serie de descuentos:

Descuento Tipología 7% (comunidad UOC) Aplicable a la comunidad UOC 7% (carné joven) Aplicable a titulares del carné joven de Cataluña 10% (titulados UOC) Aplicable a titulados de la UOC Según convenio (consultadlo) Aplicable a trabajadores de empresas con convenio con la UOC

La UOC participa en el programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa para los estudiantes matriculados en alguna enseñanza oficial o propia de la UOC.

La UOC dispone de veintisiete becas para realizar prácticas profesionales en una pequeña o mediana empresa durante tres meses, ampliables a seis.

En el marco del programa se pretende complementar la formación universitaria de los estudiantes y acercarlos a la realidad del ámbito profesional donde desarrollarán su actividad una vez se hayan graduado, estableciendo contratos y facilitando su posterior inserción laboral.

Podéis consultar las bases en la Secretaría del Campus Virtual > Secretaría de Posgrado y Programas abiertos > Matrícula o en Becas Santander, donde también podréis realizar la solicitud.

Estos estudiantes se matricularán con la condición de becario condicional.

Ámbito: puede pedir la acreditación cualquier estudiante que se matricule en una enseñanza conducente a un título oficial de grado, primer o segundo ciclo y másteres.

No será necesario solicitar la acreditación para aquellos estudiantes que tengan una credencial de becario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso anterior de la convocatoria general y de movilidad, tanto si cursaban estudios universitarios como si cursaban otros estudios posobligatorios y superiores no universitarios (bachillerato, ciclos formativos, etc.).

No se puede solicitar si se cursa un título o estudio propio, aunque sea en una universidad pública.