El modelo educativo según los graduados
Campus Virtual
En el Campus tiene lugar la vida de toda la comunidad universitaria. El estudiante tiene acceso a las aulas virtuales, que son los espacios de aprendizaje donde encontrará a los profesores y los compañeros, así como las actividades, los contenidos y las herramientas para aprender.
"La UOC me ha ayudado no solo a ser una persona más cualificada, sino mucho más reflexiva; a argumentar con coherencia, a saber escuchar. Los debates y trabajos en grupo a distancia son una herramienta estupenda para ello. Ha generado en mí la necesidad de ser curiosa, en el sentido de buscar conocimiento."
Sonia Raquel Alonso Botija, graduada en Marketing e Investigación de Mercados.
Acompañamiento del estudiante
El estudiante está acompañado, en todo momento, por profesorado especializado cuyas funciones principales son el diseño, la orientación, la dinamización y la evaluación de todo su proceso educativo. Hay tres perfiles docentes -profesor, profesor colaborador y tutor-, que trabajan juntos para asegurar un proceso de aprendizaje de calidad.
"Considero muy relevante el buen trato en un entorno virtual en el que la falta de calor humano puede ser evidente. Personalmente, pienso que estos tutores hacen grande a esta entidad."
Oriol Grau Garcia, graduado en Administración y Dirección de Empresas.
Dinámico y flexible
El modelo educativo de la UOC está pensado para adaptarse y evolucionar en el tiempo de manera constante, a la vez que evolucionan internet y la sociedad del conocimiento. En este sentido, es un modelo centrado en la actividad de aprendizaje y que ofrece diversidad de opciones para adaptarse a las necesidades de cada estudiante.
"Una compañera de trabajo me comentó la facilidad que representaba tener un horario de estudio totalmente flexible, adaptado a tus disponibilidades. Ese punto inclinó la balanza en pos de reprender unos estudios universitarios que había aparcado hacía casi cuarenta años."
Prudenci Ortega Valentín, graduado en Derecho.
Evaluación
La evaluación se concibe como un mecanismo para aprender y retroalimentar el proceso de aprendizaje. La evaluación, por lo tanto, es continua y formativa y se proporciona un retorno (feedback) formativo para la mejora continua del aprendizaje. Las actividades de evaluación facilitan el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias.
"Para los residentes en el extranjero, es una gran ventaja que la UOC ofrezca la posibilidad de realizar los exámenes en línea, ya que evita el desplazamiento en España para la realización de éstos. Es muy cómodo y útil."
Rocío Ramos Díaz, graduada en Multimedia.
Aprendizaje colaborativo
El modelo apuesta por un aprendizaje que equilibra la implicación individual del estudiante y la colaboración, y que permite que el estudiante se enriquezca con los conocimientos, puntos de vista y experiencias de los compañeros y desarrolle la competencia de trabajo en equipo para el mundo profesional. Algunas de las metodologías que se utilizan para promover este tipo de aprendizaje son: el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje indagatorio y las metodologías ágiles.
"La UOC me ha ayudado, no solo a ser una persona más cualificada, sino mucho más reflexiva, a argumentar con coherencia, a saber escuchar. Los debates y trabajos en grupo a distancia son una herramienta estupenda para ello".
Sonia Raquel Alonso Botija, graduada en Marketing e Investigación de Mercados.
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