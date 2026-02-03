En el Campus tiene lugar la vida de toda la comunidad universitaria. El estudiante tiene acceso a las aulas virtuales, que son los espacios de aprendizaje donde encontrará a los profesores y los compañeros, así como las actividades, los contenidos y las herramientas para aprender.

"La UOC me ha ayudado no solo a ser una persona más cualificada, sino mucho más reflexiva; a argumentar con coherencia, a saber escuchar. Los debates y trabajos en grupo a distancia son una herramienta estupenda para ello. Ha generado en mí la necesidad de ser curiosa, en el sentido de buscar conocimiento."

Sonia Raquel Alonso Botija, graduada en Marketing e Investigación de Mercados.