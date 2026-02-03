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Campus

Los estudiantes opinan

¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes de la UOC? ¿Y de los graduados? Esto es, precisamente, lo que cuentan estudiantes y graduados de la UOC con su testimonio.

Sumérgete en su vida académica y profesional: descubre la opinión de los estudiantes en primera persona, cómo han vivido el proceso de aprendizaje en la UOC, cómo pueden compaginarse trabajo y estudios, y otras experiencias, de la mano de los protagonistas.

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Aprende a tu ritmo y gestiona tu tiempo

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«La UOC me ha ayudado a seguir avanzando profesionalmente.»

Alba Camacho. Investigadora, psicóloga y graduada en la UOC

«Cuando hay ganas y se quieren hacer las cosas, se pueden hacer sin ningún problema. Estudiar en la UOC me ha permitido llevar mi ritmo de vida.»

Helena Guillén, enfermera nutricionista y graduada en la UOC

Helena Guillén
Formación continua UOC

Marina, Cristina e Isaac: tres historias inspiradoras

 

Tres estudiantes de la UOC nos explican cómo consiguen sus retos estudiando con nosotros.

Déjate inspirar por estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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