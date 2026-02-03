¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes de la UOC? ¿Y de los graduados? Esto es, precisamente, lo que cuentan estudiantes y graduados de la UOC con su testimonio.

Sumérgete en su vida académica y profesional: descubre la opinión de los estudiantes en primera persona, cómo han vivido el proceso de aprendizaje en la UOC, cómo pueden compaginarse trabajo y estudios, y otras experiencias, de la mano de los protagonistas.