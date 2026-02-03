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Els estudiants opinen

Quines són les experiències dels estudiants de la UOC? I dels graduats? Això és, precisament, el que expliquen estudiants i graduats de la Universitat amb el seu testimoni.

Fes una immersió en la seva vida acadèmica i professional: descobreix l'opinió dels estudiants en primera persona, com han viscut el procés d'aprenentatge a la UOC, com es poden compaginar feina i estudis, i altres experiències, guiat pels protagonistes.

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Aprèn al teu ritme i gestiona't el temps

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«Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster»

Daniel Marchante. Cap de projectes i graduat de la UOC

«Quan hi ha ganes i es volen fer les coses, es poden fer sense cap problema. La UOC m'ha ajudat a seguir avançant professionalment.»

Alba Camacho. Investigadora, psicòloga i graduada a la UOC

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Titula't en #eltuquevolsser

 

 

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