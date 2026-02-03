Els estudiants opinen
Quines són les experiències dels estudiants de la UOC? I dels graduats? Això és, precisament, el que expliquen estudiants i graduats de la Universitat amb el seu testimoni.
Fes una immersió en la seva vida acadèmica i professional: descobreix l'opinió dels estudiants en primera persona, com han viscut el procés d'aprenentatge a la UOC, com es poden compaginar feina i estudis, i altres experiències, guiat pels protagonistes.
Aprèn al teu ritme i gestiona't el temps
«Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster»
Daniel Marchante. Cap de projectes i graduat de la UOC
«Quan hi ha ganes i es volen fer les coses, es poden fer sense cap problema. La UOC m'ha ajudat a seguir avançant professionalment.»
Alba Camacho. Investigadora, psicòloga i graduada a la UOC
Històries inspirades en els nostres estudiants
La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.
Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.
Marina, estudiant de la UOC
Cristina, estudiant de la UOC
Isaac, estudiant de la UOC
Marina, estudiant de la UOC
Cristina, estudiant de la UOC
Isaac, estudiant de la UOC
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