L'aula i el Campus Virtual

El Campus Virtual de la UOC
Fa més de 30 anys vam ser la primera universitat en línia del món. Avui, liderem l'educació en línia.
El nostre Campus Virtual és l'espai on es desenvolupa tota la vida acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Dissenyat per millorar la teva experiència d'aprenentatge, reuneix en un sol lloc tot el que necessites per formar-te i avançar professionalment.
Descobreix tot el que el Campus Virtual de la UOC et pot oferir:
Un Campus Virtual que t'hi cap a la butxaca.
Aules per aprendre i activitats per relacionar-te.
Campus obert 24 hores els 365 dies de l'any.
El Campus referent en e-learning
Viu una experiència formativa única a la UOC a través del Campus Virtual: un entorn digital on aprendre, debatre amb altres estudiants o consultar els teus dubtes amb el professorat.
Endinsa't en un entorn d'aprenentatge on assoliràs les teves metes al teu ritme, 100 % en línia i amb la flexibilitat que estàs buscant. Tot això en un campus accessible des d'ordinadors, tauletes i mòbils.
Tot el que necessites, sempre amb tu
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Equip de tutoria
- Orientació en l'elecció d'assignatures i d'itinerari.
- Revisió de la càrrega de treball.
- Assessorament en els teus tràmits.
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Gestió de tràmits
- Formalització de la matrícula.
- Presentació de la documentació.
- Convalidacions i reconeixement de crèdits.
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Beques i pagaments
- Beques i ajuts.
- Descomptes.
- Formes de pagament i facilitats.
Un Campus Virtual per viure'l
L'experiència UOC es viu en un campus pensat per aprendre, relacionar-te i projectar el teu futur professional. Un espai on compartir l'aprenentatge amb el professorat i els teus companys i companyes. T'hi podràs connectar des d'on vulguis per estudiar sempre en companyia.
El teu dia a dia a l'aula
L'espai en què creixes i aprens
L'aula Canvas de la UOC és l'espai dissenyat per facilitar el teu procés d'aprenentatge. Amb una interfície visual, l'aula Canvas t'ajuda a gestionar el temps d'estudi i organitzar i planificar els lliuraments, i et permet comunicar-te amb el professorat i la resta de l'alumnat. Viu una experiència enriquidora basada en debats, treballs en grup i reptes.
Aules virtuals intuïtives i flexibles.
IA integrada en el model docent.
Amb aplicació per a mòbils
i tauletes.
Aprèn sempre en companyia
Acompanyament real en cada etapa
A la UOC, estudiar en línia significa aprendre amb acompanyament constant. Al nostre campus sempre trobaràs un espai per preguntar, compartir i connectar.
Organitza els teus estudis amb l'equip de tutoria. Contacta amb el professorat per plantejar les teves consultes. Participa en fòrums per conèixer els teus companys i compartir experiències. Uneix-te a debats i altres activitats per formar part d'una comunitat d'estudiants amb els teus mateixos objectius.
Contacte directe
amb el professorat.
Espais per relacionar-te
amb els teus companys.
Fòrums i debats
per dialogar i compartir idees.
Un impuls a la teva ocupabilitat
Un entorn que aposta pel teu desenvolupament
La nostra prioritat és orientar la teva formació a les demandes reals del mercat laboral.
Al nostre campus trobaràs tots els recursos perquè destaquis en els teus estudis, desenvolupis les competències més valorades per les empreses i accedeixis a serveis de carrera perquè assoleixis les teves metes professionals:
Pràctiques
i borsa de treball.
Desenvolupament de competències transversals.
Orientació professional i acadèmica.
Troba la formació que busquesTota l'oferta formativa
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