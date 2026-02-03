El aula y el Campus Virtual

El Campus Virtual de la UOC
Hace más de 30 años fuimos la primera universidad en línea del mundo. Hoy, lideramos la educación en línea.
Nuestro Campus Virtual es el espacio donde se desarrolla toda la vida académica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Diseñado para mejorar tu experiencia de aprendizaje, reúne en un solo lugar todo lo que necesitas para formarte y avanzar profesionalmente.
Descubre todo lo que el Campus Virtual de la UOC puede ofrecerte:
Un Campus Virtual que cabe en tu bolsillo.
Aulas para aprender y actividades para relacionarte.
Campus abierto 24 horas los 365 días del año.
El Campus referente en e-learning
Vive una experiencia formativa única en la UOC a través del Campus Virtual: un entorno digital donde aprender, debatir con otros estudiantes o consultar tus dudas con el profesorado.
Adéntrate en un entorno de aprendizaje donde alcanzarás tus metas a tu ritmo, 100 % en línea y con la flexibilidad que estás buscando. Todo ello en un campus accesible desde ordenadores, tabletas y móviles.
Todo lo que necesitas, siempre contigo
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Equipo de tutoría
- Orientación en la elección de asignaturas y de itinerario.
- Revisión de la carga de trabajo.
- Asesoramiento en tus trámites.
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Gestión de trámites
- Formalización de la matrícula.
- Presentación de la documentación.
- Convalidaciones y reconocimiento de créditos.
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Becas y pagos
- Becas y ayudas.
- Descuentos.
- Formas de pago y facilidades.
Un Campus Virtual para vivirlo
La experiencia UOC se vive en un campus pensado para aprender, relacionarte y proyectar tu futuro profesional. Un espacio donde compartir el aprendizaje con el profesorado y tus compañeros y compañeras. Te podrás conectar desde donde quieras para estudiar siempre en compañía.
Tu día a día en el aula
El espacio en el que creces y aprendes
El aula Canvas de la UOC es el espacio diseñado para facilitar tu proceso de aprendizaje. Con una interfaz visual, el aula Canvas te ayuda a gestionar tu tiempo de estudio y organizar y planificar las entregas, y te permite comunicarte con el profesorado y el resto del alumnado. Vive una experiencia enriquecedora basada en debates, trabajos en grupo y retos.
Aulas virtuales
intuitivas y flexibles
IA en el modelo docente
App para móviles
y tabletas
Aprende siempre en compañía
Acompañamiento real en cada etapa
En la UOC, estudiar en línea significa aprender con acompañamiento constante. En nuestro campus siempre encontrarás un espacio para preguntar, compartir y conectar.
Organiza tus estudios junto con el equipo de tutoría. Contacta con el profesorado para plantear tus consultas. Participa en foros para conocer a tus compañeros y compartir experiencias. Súmate a debates y otras actividades para formar parte de una comunidad de estudiantes con tus mismos objetivos.
Contacto directo
con el profesorado
Espacios para relacionarte
con tus compañeros
Foros y debates
para dialogar y compartir ideas
Un impulso a tu empleabilidad
Un entorno que apuesta por tu desarrollo
Nuestra prioridad es orientar tu formación a las demandas reales del mercado laboral.
En nuestro campus encontrarás todos los recursos para que destaques en tus estudios, desarrolles las competencias más valoradas por las empresas y accedas a servicios de carrera para que alcances tus metas profesionales:
Prácticas
y bolsa de trabajo
Desarrollo de competencias transversales
Orientación profesional y académica
Encuentra la formación que buscasToda la oferta formativa
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