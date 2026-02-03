Metodología
100% online
1a. universidad
online del mundo
Acompañamiento
personalizado
Prestigio que te abre puertas
Somos la mejor universidad online
Los rankings más exigentes lo confirman. Cuando eliges la UOC, eliges una universidad reconocida en la que las empresas confían.
Títulos oficiales
Todas nuestras titulaciones están homologadas por el Ministerio y acreditadas por la AQU y la ANECA.
Alianzas internacionales
Colaboramos con referentes mundiales como el MIT y la ONU para que tu aprendizaje no tenga fronteras.
Metodología pionera
Fuimos la primera universidad online del mundo. Durante tres décadas hemos perfeccionado una metodología que ha formado a miles de estudiantes. Ahora te toca a ti.
Descubre una metodología flexible 100 % online: tú eliges cuándo, cómo y desde dónde estudias. Con nosotros, puedes crear tu itinerario y escoger cada semestre el número de asignaturas que quieres cursar y el orden en el que quieres hacerlo. Te ofrecemos programas de calidad diseñados por profesorado de prestigio.
y 97.000 estudiantes
procedentes de más de 150 países han crecido con la UOC durante más de 30 años.
Decide cuántas asignaturas quieres cursar
Con flexibilidad para organizarte la carga lectiva según tu disponibilidad.
Tú eliges cuando estudias
Sin clases y con acceso 7×24 a materiales y actividades para que adaptes el aprendizaje a tu horario y tus preferencias.
Te acompañamos en todo momento
Tutorías personalizadas y seguimiento académico continuado por parte de docentes y del equipo de tutoría, que guían todo tu proceso de aprendizaje.
Líderes en empleabilidad
Somos la universidad con la tasa de empleabilidad más alta del Estado. Nuestros programas nacen de las demandas reales del mercado laboral.
Estamos conectados con las empresas. Analizamos qué buscan las compañías y te ayudamos a adaptar tu perfil a las demandas.
empresas colaboradoras con prácticas presenciales o virtuales
de tasa de empleo entre nuestro alumnado
Invertimos en ti y en la sociedad
Apostamos por proyectos interdisciplinarios en los ámbitos de las ciencias humanas y sociales, la educación, la salud y la tecnología.
Estamos comprometidos con el conocimiento abierto, la interdisciplinariedad y la cooperación en red. Promovemos la investigación sobre tecnología y uso de las TIC para la transformación educativa y la igualdad social.
Investigamos para transformar la sociedad
investigadores e investigadoras
de financiación en proyectos vigentes
Encuentra la formación que buscasToda la oferta formativa
Preguntas frecuentes
Sí, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una universidad reconocida con titulaciones oficiales homologadas por el Consejo de Universidades (órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y las agencias de calidad AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña) y ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Es la mejor universidad 100 % en línea de España, según los rankings THE y CYD. Además, colabora con instituciones de prestigio como la UNESCO, el MIT o la FAO, lo que refuerza su proyección internacional.
Sí, los grados y los másteres universitarios de la UOC son títulos oficiales españoles, válidos en todo el espacio europeo de educación superior (EEES) y en muchos países fuera de la UE. La UOC tiene una de las mayores tasas de empleabilidad entre las universidades españolas, y su Career Center trabaja con empresas nacionales e internacionales para prácticas y bolsas de trabajo.
Sí, todos los estudios de la UOC se pueden realizar completamente en línea a través del Campus Virtual. El modelo pedagógico pone al estudiante en el centro: tú eliges cuándo, cómo y desde dónde estudias, gestionas tu propio ritmo y construyes tu itinerario académico. Tienes acceso a materiales multimedia (textos, vídeos, audios), foros, actividades y tutorías personalizadas, todo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Sí, la UOC está diseñada para personas que combinan estudios con trabajo, familia u otras responsabilidades. Ofrece flexibilidad total: puedes elegir el número de asignaturas por semestre y estudiar en el horario que mejor te vaya. Además, el Campus Virtual está disponible 24/7, lo que permite adaptar los estudios a tu ritmo de vida.
Sí, la UOC es una universidad global y muchos estudiantes cursan sus estudios desde fuera de España. No hay notas de corte, solo los estudios previos exigidos para cada titulación. Si vienes de Latinoamérica u otros países, puedes acceder con el bachillerato homologado o con la equivalencia/homologación de tu título universitario. El proceso de matrícula y el Campus Virtual están disponibles en varios idiomas.
Sí, el estudiantado de la UOC tiene la mayor tasa de empleabilidad del Estado español. La universidad analiza el mercado laboral y diseña sus programas para responder a las demandas reales de las empresas. Además, el Career Center ofrece prácticas, bolsa de trabajo internacional y orientación profesional para ayudarte a encontrar empleo o mejorar tu perfil profesional.
Sí, el Career Center de la UOC te ofrece orientación profesional, bolsa de trabajo internacional, prácticas en empresas y actividades de trabajo en red. También puedes formar parte de Alumni, la comunidad de graduados, que facilita el contacto con antiguos alumnos, profesionales y empresas.
La UOC es una fundación sin ánimo de lucro que reinvierte sus recursos en la propia institución, en el estudiante y en la sociedad. Apuesta por la ciencia abierta, la transferencia de conocimiento y la investigación para transformar la sociedad. Compartimos los resultados de investigación e innovación para que tengan aplicación real en empresas, administraciones o entidades sociales.
Sí, la UOC integra la inteligencia artificial en su proceso de docencia y aprendizaje, como parte de su metodología innovadora. La IA se utiliza para mejorar la experiencia de estudio, personalizar el aprendizaje y apoyar al profesorado, siempre bajo supervisión humana y con el objetivo de garantizar la calidad y la equidad en la educación.
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