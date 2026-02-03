Com matricular-te a la UOC
A la UOC t'acompanyem en el teu camí formatiu. Per aquest motiu, t'oferim una àmplia oferta de titulacions per formar-te. Quan ja sàpigues quin programa s'adapta millor als teus objectius acadèmics i professionals, només et faltarà un darrer pas: formalitzar la matrícula a la UOC.
T'expliquem com matricular-te a la UOC. Tingues en compte que el procés de matriculació a la UOC pot variar en funció de la titulació triada. Abans de començar els estudis amb nosaltres, et recomanem consultar la pàgina específica del programa que vulguis cursar, on trobaràs tota la informació detallada sobre com matricular-t'hi.
Quan et pots matricular
A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Tria la data de matrícula que s'adapti més bé a les teves necessitats. Consulta el termini de matrícula, el calendari acadèmic i la data en què comença el curs a la pàgina dels estudis que t'interessi cursar.
Matriculació a partir d'octubre
Per començar el curs al febrer o març.
Matriculació a partir d'abril
Per començar el curs al setembre o octubre.
Abans de matricular-te
Sabies que a la UOC et pots beneficiar de descomptes, beques i diferents facilitats de pagament? O que algunes titulacions requereixen complir determinats requisits d'accés i ofereixen la possibilitat de sol·licitar convalidacions? Abans de començar el procés de matrícula, et recomanem que segueixis els passos següents:
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Consulta els requisits d'accés
Alguns programes tenen requisits d'accés. Consulta la pàgina del programa que vulguis estudiar.
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Consulta els descomptes
La UOC ofereix descomptes en els seus programes. Comprova si hi pots optar.
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Verifica les convalidacions
Revisa si pots accedir a la convalidació dels teus estudis previs o de la teva experiència professional.
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Comprova si necessites un test de nivell
Abans de matricular-te en els cursos d'idiomes, a l'Escola de Programació i a UOC Skills Lab és recomanable fer la prova de nivell.
La matriculació pas a pas
T'expliquem com matricular-te en el programa que vols estudiar. Tingues en compte que la UOC ofereix diferents tipus de programes, cadascun amb el seu propi procés de matrícula. Selecciona el tipus de titulació que t'interessa i accedeix a tota la informació necessària sobre la matriculació.
A continuació, et resumim el procés de matriculació genèric per a graus i màsters universitaris. Tot el procés de matriculació es fa dins del Campus Virtual de la UOC. Per conèixer al detall el procés de matriculació del programa que t'interessa, consulta la pàgina específica de la titulació.
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Accedeix al Campus Virtual
Sol·licita l'accés i entra al Campus Virtual de la UOC, l'espai per als tràmits de matrícula.
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Contacta amb l'equip de tutoria
T'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures. Podràs triar quantes assignatures vols cursar i en quin ordre.
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Consulta l'apartat "Tràmits"
Consulta la informació sobre requisits d'accés i convalidacions i la documentació necessària per a la matrícula.
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Fes la teva proposta de matrícula
És el pas previ a la matriculació que validarà l'equip de tutoria.
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Formalitza el pagament
Una vegada validada la proposta de matrícula, consulta els descomptes i tria el mètode de pagament.
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Lliura la documentació
Després de formalitzar la matrícula, tindràs deu dies per enviar la documentació d'accés a la UOC.
T'expliquem els passos genèrics per matricular-te en els programes de formació permanent: màsters de formació permanent, diplomes d'especialització i diplomes d'expert. Per conèixer al detall el procés de matriculació del programa que t'interessa, consulta la pàgina específica de la titulació.
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Requisits d'accés
Abans de començar els tràmits de matrícula, comprova els requisits d'accés a la UOC a la pàgina del programa que vols estudiar.
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Formulari de matrícula i dades personals
Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del programa que hagis triat.
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Formes de pagament
A continuació, accediràs a la secció de dades econòmiques, on triaràs la forma de pagament i podràs formalitzar la matrícula.
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Accés al campus
Una vegada feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus, en el qual podràs entrar per familiaritzar-te amb l'entorn.
T'expliquem els passos genèrics per formalitzar la inscripció en els programes de formació contínua. Per conèixer al detall el procés de matriculació del programa que t'interessa, consulta la pàgina específica de la titulació.
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Formulari de matrícula i dades personals
Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.
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Formes de pagament
A continuació, accediràs a la secció de dades econòmiques, on triaràs la forma de pagament i podràs formalitzar la inscripció a la UOC.
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Accés al campus
Una vegada feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus, en el qual podràs entrar per familiaritzar-te amb l'entorn.
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Et donem la benvinguda!
Després de formalitzar la matrícula, ja formes part de la comunitat UOC.
Si vols formalitzar la inscripció en un curs professionalitzador o en un curs preparatori d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, segueix els passos següents.
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Sol·licita informació
Si vols més informació o començar els tràmits de matrícula, deixa les teves dades al formulari de sol·licitud d'informació.
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Parla amb el nostre equip
Ens posarem en contacte amb tu telefònicament per assessorar-te i guiar-te en el procés de matrícula del curs que hagis triat.
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Descobreix els detalls del curs
T'informarem del programa, la metodologia, el calendari, els descomptes i les formes de pagament i finançament.
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Formalitza la matrícula
Ja formes part de la UOC. Et donem la benvinguda!
Saps que pots fraccionar el pagament de la matrícula?
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