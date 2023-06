Beques, convenis i borsa de treball a la UOC

Beques del Ministeri d'Educació

El Ministeri d'Educació convoca, anualment, beques de caràcter general perquè qualsevol persona pugui accedir a estudis universitaris. En el cas dels estudiants de la UOC, independentment d'on sigui el domicili familiar, la beca la gestionarà i resoldrà la AGAUR. Els tipus d'ajudes són els següents:

Beca de matrícula: inclou l'import dels crèdits dels quals l'alumne es matricula per primera vegada. L'import és el preu públic oficial d'acord amb el que estableix la convocatòria de beques.

Quantia variable: l'import resulta de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la renda familiar, i es determina mitjançant l'aplicació d'una fórmula de repartiment.

Qui es pot beneficiar de les beques?

L'estudiant universitari que cursa o cursarà estudis universitaris de qualsevol titulació homologada i que no té cap títol de grau, de màster oficial, de llicenciatura, d'enginyeria o d'arquitectura amb validesa a tot el territori espanyol. També poden sol·licitar aquestes beques per a cursar estudis de màster oficial o de segon cicle els estudiants que han superat o en tenen un títol els estudis previs que permeten l'accés al màster o a l'esmentat segon cicle i els estudiants que fan un curs de preparació per a l'accés de més grans de 25 anys a una universitat pública.

Per a poder presentar la sol·licitud de beca, s'han de complir els requisits següents:

Tenir la nacionalitat espanyola.

Haver treballat a Espanya, el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals, al llarg de l'últim any, en el cas dels estrangers comunitaris. Aquest requisit no és exigible per a l'obtenció de la beca de matrícula. A més, els estrangers no comunitaris han de tenir el permís de residència permanent.