Què són les assignatures lliures online?
Cursa lliurement assignatures de graus i màsters universitaris de la UOC. Amb les assignatures lliures online pots escollir entre diverses temàtiques, segons les teves necessitats professionals o els teus gustos.
Una oportunitat única per provar el model educatiu 100 % online de la UOC, sense requisits d'accés ni cap compromís de continuïtat.
Tasta la UOC i estudia assignatures universitàries.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
1 semestre de durada
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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