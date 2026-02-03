¿Qué son las asignaturas libres online?
Cursa libremente asignaturas de grados y másteres universitarios de la UOC. Con las asignaturas libres online puedes escoger entre varias temáticas, según tus necesidades profesionales o tus gustos.
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Modalidad 100% online
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¿Por qué escoger la UOC?
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77 % volvería a elegir la UOC
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Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
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A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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