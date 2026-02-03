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¿Qué son las asignaturas libres online?

Cursa libremente asignaturas de grados y másteres universitarios de la UOC. Con las asignaturas libres online puedes escoger entre varias temáticas, según tus necesidades profesionales o tus gustos. 

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Modelo educativo centrado en el estudiante

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Una metodología compatible con la vida laboral

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