Convalidació i reconeixement de crèdits
Aprofita els estudis previs o l'experiència professional per reduir assignatures i avançar més ràpidament en la teva titulació.
Si vols estudiar una titulació oficial, la UOC et permet convalidar o adaptar els estudis que has cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb la teva experiència professional. El reconeixement de crèdits et permet reduir el temps d'estudi.
Menys crèdits a cursar
Reducció del temps d’estudi
Tràmits 100 % en línia
Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits
No has de cursar les assignatures del teu programa d'estudis que hagin estat reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP). Els crèdits reconeguts, un cop incorporats a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per obtenir el títol.
En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica si són de la mateixa branca de coneixement.
Els estudis aprovats han de provenir d'ensenyaments universitaris oficials (excepte el màster universitari) i han de correspondre a la mateixa branca que el grau de destinació.
Estalvia't temps gràcies a la teva formació i la teva experiència prèvia
Els crèdits reconeguts, un cop incorporats a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per obtenir el títol.
Quan puc tramitar el reconeixement?
Pots sol·licitar-lo en diferents moments de la teva vida acadèmica.
No trobo les equivalències segons el meu cas
Si no trobes les equivalències, revisarem el teu cas de manera personalitzada.
Quins tipus de reconeixements hi ha a la UOC?
Avaluació d'estudis previs (AEP):
permet convalidar assignatures dels estudis previs cursats a la UOC o en una altra universitat.
Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP):
permet el reconeixement de crèdits en funció de l'experiència professional de l'estudiant.
Avaluació d'Estudis Previs (AEP)
L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat a la UOC o en qualsevol altra universitat.
Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:
Titulacions oficials.
Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
Titulacions d'idiomes.
Cicles formatius de grau superior.
Activitats universitàries, en cas que es cursi un grau.
¿Has estudiat un cicle formatiu de grau superior?
Consulta si el cicle formatiu que has estudiat et permet el reconeixement de crèdits.
Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP)
La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional que l'estudiant demostri. Per obtenir aquest reconeixement, cal sol·licitar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP) i acreditar documentalment aquest bagatge professional. D'aquesta manera, podràs convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació, segons les taules que els estudis han definit per a aquest reconeixement. La concessió es fa en el marc de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i segons les taules de reconeixement aprovades per a cada titulació. Per saber els detalls dels tràmits del reconeixement de crèdits, emplena el formulari de sol·licitud de la titulació que t'interessi i contactarem amb tu. Si ja has demanat l'accés a la titulació, podràs fer arribar la consulta al teu tutor o tutora.
Qui pot demanar el RAEP?
Poden sol·licitar el reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP) els estudiants o futurs estudiants de grau, màster universitari o postgrau.
Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits
Consulta. Sol·licita. Convalida.
El tràmit es pot fer cada semestre i la sol·licitud s'ha de tramitar des del Campus Virtual (a l'apartat Tràmits trobaràs l'opció Reconeixement i convalidacions). L'estudiantat de nova incorporació ha de fer la sol·licitud prèviament a la sol·licitud d'accés.
Quan tinguis accés al Campus Virtual, podràs consultar les taules d'equivalències, que inclouen moltes titulacions d'altres universitats i que mostren una simulació dels crèdits que es poden convalidar. Si no hi trobes la taula d'equivalències pròpia dels estudis que has cursat, una comissió analitzarà la teva sol·licitud de manera personalitzada.
L'avaluació d'estudis previs (AEP) i el reconeixement de l'experiència professional (RAEP) es poden sol·licitar en qualsevol semestre de la vida acadèmica a la UOC, sempre dins dels terminis establerts.
També els podràs actualitzar si incorpores nous estudis o acredites una nova experiència professional.
Rebràs el resultat del reconeixement de crèdits a la bústia personal del Campus Virtual.
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