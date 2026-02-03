Què són els cursos universitaris?
Els cursos universitaris de la UOC et permeten incorporar noves competències amb la qualitat i la flexibilitat de les assignatures de grau 100 % online de la UOC. Són programes especialitzats formats per assignatures dels nostres graus universitaris, amb un model 100 % online, flexible i orientat al món professional.
Una oportunitat única per adquirir un certificat universitari sense requisits d'accés ni cap compromís de continuïtat.
Sense classes ni horaris
Modalitat
100 % online
Durada curta i flexible
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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