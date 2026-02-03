¿Qué son los cursos universitarios?
Los cursos universitarios de la UOC te permiten incorporar nuevas competencias con la calidad y la flexibilidad de las asignaturas de grado 100% online de la UOC. Son programas especializados formados por asignaturas de nuestros grados universitarios, con un modelo 100 % online, flexible y orientado al mundo profesional.
Una oportunidad única para adquirir un certificado universitario sin requisitos de acceso ni ningún compromiso de continuidad.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
Duración corta y flexible
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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