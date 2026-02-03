Trabajos finales de grado y máster universitario
Los estudios de final de máster o de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de entre 6 y 30 créditos ECTS. La dedicación del estudiante viene determinada por los créditos asignados en cada grado o máster en esta asignatura y por la equivalencia de 25 horas de dedicación del estudiante por cada crédito.
Los TF conllevan la realización, por parte del estudiante, de un proyecto que conduzca a la elaboración de una memoria, un artículo de investigación o cualquier otro producto científico-académico en que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las competencias y las habilidades aprendidas en la enseñanza correspondiente. El estudiante que haya superado el trabajo final habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para implementarlas en su ocupación laboral (trabajo final de grado) y/o profesional (trabajo final de máster).
Los TF están orientados a la evaluación de competencias asociadas al título y concluyen con la defensa y evaluación y calificación del trabajo. Para cada programa se fijarán las competencias específicas y transversales que serán objeto de evaluación de acuerdo con la memoria de implantación del estudio.
Para matricularse en el TF cabe hacer una solicitud previa según los criterios y requisitos que establezca cada programa. Hay que tener un mínimo de número de créditos superado para realizar el trabajo final de grado o máster, dado que esta asignatura se considera como el último paso previo a la obtención del título. El estudiante expresa la voluntad de realizar su trabajo final dentro de los ámbitos de trabajo que se hayan marcado en cada programa si fuera el caso.
Para que el estudiante pueda elaborar su trabajo final, la UOC le asigna un docente que lo guiará y proporcionará las pautas necesarias para el buen desarrollo del trabajo. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realiza el seguimiento del proyecto y lo asesora en cada uno de los aspectos del TF: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. Este docente realiza el seguimiento, evalúa su elaboración y participa de la evaluación final del mismo. Por tanto, el docente velará por el progreso y la calidad del trabajo final.
En la UOC la defensa de los TF se lleva a cabo mayoritariamente a través de mecanismos virtuales. La diversidad geográfica de los estudiantes hace que sea muy difícil coincidir en el espacio y en el tiempo. La modalidad estándar para la defensa del TF en la UOC es la defensa virtual y síncrona. Algunas titulaciones pueden tener otras modalidades de defensa que se encuentran explicadas en la ficha de cada programa en el espacio de oferta formativa del portal de la UOC o en el plan docente de la asignatura de trabajo final.
La evaluación de la defensa y de la asignatura corresponde al tribunal de evaluación, que valorará el trabajo final basándose en los criterios de evaluación explicitados en el plan docente.
La calificación del trabajo final consta de tres partes:
- El seguimiento y elaboración del trabajo
- La memoria, proyecto, producto y/o estudio final realizado
- La defensa del trabajo. Algunas titulaciones pueden requerir memoria y producto como resultado de la elaboración del trabajo final
Los trabajos que obtengan una calificación mínima, establecida por cada programa, se pondrán a disposición pública a través del repositorio abierto de la Biblioteca de la UOC.
Al término del año académico, los estudios de la UOC organizan una jornada para premiar los mejores trabajos finales de dicho año.
La asignatura de TF no podrá ser objeto de reconocimiento ni de compensación.
Para obtener más información debéis acceder a la información de la asignatura de trabajo final de cada programa y la información del plan docente de la asignatura que encontraréis en el espacio de oferta formativa del portal de la UOC o en la Secretaría del Campus de la UOC.