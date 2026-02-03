Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició
La UOC ofereix el Programa UOC d'Acompanyament a l'esportista de competició per ajudar-te a conciliar l'activitat acadèmica amb els compromisos que exigeix l’esport.
Pots beneficiar-te del programa si ets esportista de competició vinculat a alguna d'aquestes entitats amb les quals la UOC ha establert un acord de col·laboració:
- CSD PROAD – Programa d'atenció a l'esportista del Consell Superior d'Esports
- CAR - Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès
- RFEDI - Real Federación Española de Deportes de Invierno
- Fundación Bepro
- UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya
- AFE - Asociación de Futbolistas Españoles
- AJFS - Asociación de Jugadores de Fútbol Sala
- AJFSF - Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino
- FC Barcelona
- RCD Espanyol de Barcelona
- Club Natació Terrassa
- M3 Padel Academy
El programa t'acompanyarà com a esportista de competició durant tota la teva trajectòria a la UOC, garantint el suport necessari per gestionar l'impacte de l'activitat esportiva en el rendiment acadèmic.
Si t'aculls a aquest programa gaudiràs d'un catàleg d'adaptacions acadèmiques i d'una tutoria de suport complementària a la que ja tens assignada.
Com a esportista d'una entitat col·laboradora tens un 10% de descompte en la matrícula. Per gaudir-ne, sol·licita el codi a la teva entitat.
Recorda que et podríem demanar un document que acrediti la teva pertinença a l'organització.
El descompte s'aplica a la taxa dels serveis de suport a l'aprenentatge i al preu de les eines i els recursos per a l'aprenentatge de les assignatures matriculades. En cas que et matriculis d'assignatures sense eines ni recursos per a l'aprenentatge (com les assignatures convalidades, suspeses o anul·lades), el descompte s'aplicarà exclusivament sobre la taxa dels serveis de suport a l'aprenentatge.
Et recomanem consultar també la Normativa UOC per a l'aplicació dels codis de descompte de matrícula corporativa per conveni d'empresa o institució.
Podràs disposar de:
- Flexibilitat en el canvi del full personal de proves i, si no pots assistir a algun torn per motius esportius justificats, podràs sol·licitar una personalització de l'horari a través de Tràmits / Adaptació de les proves finals per necessitats especials.
- Dret a examinar-te el semestre següent, sense cost econòmic, si un semestre no pots presentar-te a les proves finals.
Tindràs assignat un tutor o tutora específic que t'assessorarà amb la finalitat de fer compatible l'activitat acadèmica i l'esportiva i que t'oferirà:
- Assessorament en les adaptacions i tràmits acadèmics necessaris per conciliar els compromisos acadèmics i esportius.
- Acompanyament en els processos de gestió del canvi entre etapes (per exemple, després de la carrera esportiva) i en tots els aspectes no estrictament docents que es considerin oportuns.