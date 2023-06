Com es fa la matrícula o com s'estudia a la UOC? Aquest espai dona resposta a les teves preguntes sobre temes diversos, com ara l'oferta formativa, el model d'aprenentatge i l'avaluació a la UOC.



A més, hi podràs trobar resposta a qüestions referents a la UOC com a institució o informació pràctica sobre les necessitats tècniques per a seguir els estudis amb normalitat.