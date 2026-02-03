Matriculació
100 % online
Convalidació
d'estudis previs
Acompanyament
personalitzat
Què has de saber per matricular-te a la UOC?
A la UOC t'ho posem fàcil. Consulta tot el que et cal saber per matricular-te aquí: procés de matrícula de la UOC, requisits, convalidacions, preus i descomptes, homologació de títols, dates de matrícula de la UOC, calendari acadèmic, etc. A més, t'acompanyem i t'assessorem perquè puguis decidir quin és l'itinerari formatiu que més encaixa amb els teus objectius.
Tens dubtes? Apunta't a les sessions informatives de la UOC.
Com pots matricular-te, pas a pas
A la UOC disposem de diverses modalitats de matrícula segons la titulació. Per saber els passos que has de seguir en la teva inscripció a la UOC, consulta la pàgina "Procés de matriculació".
Decideix el número i l'ordre de les assignatures. Tu tries com vols estudiar.
Requisits d'accés i convalidacions
Abans d'iniciar un procés de matriculació, revisa els requisits acadèmics per accedir a les nostres titulacions i les convalidacions dels teus estudis previs o la teva experiència laboral. Et facilitem l’accés a la UOC perquè puguis complir les teves fites personals i professionals.
A la UOC et facilitem l'accés a l'educació superior.
Preus, descomptes i facilitats econòmiques
Per facilitar-te l'accés a formació, a la UOC t'oferim tot tipus de descomptes, beques i facilitats de pagament. Consulta el preu de la matrícula a la UOC i tots els avantatges als quals pots optar segons el tipus de formació que triïs i la teva situació personal.
Accedeix a la teva formació superior amb preus públics regulats.
Validesa i reconeixement dels títols de la UOC
La UOC és una universitat homologada per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), el Consell d'Universitats del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC tenen validesa oficial en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Informa't dels tràmits per reconèixer, legalitzar o homologar el teu títol oficial de la UOC de manera que tingui validesa en altres països.
Uneix-te a la UOC i ajuda'ns a transformar la societat.
Vius a Llatinoamèrica?
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