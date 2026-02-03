Reconeixement dels títols oficials de la UOC
Tens un títol oficial de la UOC? Te n'expliquem l'oficialitat i la validesa
Els títols oficials de grau, màster universitari i doctorat expedits per la UOC tenen validesa a Espanya i als països de l'espai europeu d'educació superior. Si vols presentar el teu títol o altres documents acadèmics en un altre país, és possible que hagis de fer un tràmit d'homologació o legalització, segons la normativa del país de destinació.
Oficial a tot territori espanyol
Vàlid a Europa (EEES)
Homologable en altres països
Quin tràmit pots necessitar?
Homologació del títol
L'homologació consisteix a equiparar la titulació de la UOC amb la titulació corresponent del país on la vols fer valer. Per saber quins requisits i passos has de seguir, cal consultar la legislació vigent del teu país.
Per a més informació, consulta l'apartat Tràmits del Campus Virtual.
Legalització del títol
Si has de presentar el teu títol o altres documents acadèmics de la UOC en un altre país, pot ser que necessitis legalitzar-los. Aquest tràmit acredita que el document és autèntic, vàlid i ha estat expedit per una autoritat competent.
Per a més informació, consulta l'apartat Tràmits del Campus Virtual.
133.000 graduats i graduades i 97.000 estudiants procedents de més de 150 països han crescut amb la UOC.
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