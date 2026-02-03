Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC
¿Tienes un título oficial de la UOC? Te explicamos su oficialidad y validez
Los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado expedidos por la UOC tienen validez en España y en los países del espacio europeo de educación superior. Si quieres presentar tu título u otros documentos académicos en otro país, es posible que tengas que realizar un trámite de homologación o legalización, según la normativa del país de destino.
Oficial en todo el territorio español
Válido en Europa (EEES)
Homologable en otros países
¿Qué trámites puedes necesitar?
Homologación del título
La homologación consiste en equiparar la titulación de la UOC con la titulación correspondiente del país donde quieras hacerla efectiva. Para saber qué requisitos y pasos tienes que seguir, debes consultar la legislación vigente de tu país.
Para más información, consulta el apartado Trámites del Campus Virtual
Legalización del título
Si tienes que presentar tu título u otros documentos académicos de la UOC en otro país, es posible que necesites legalizarlos. Este trámite acredita que el documento es auténtico, válido y ha sido expedido por una autoridad competente.
Para más información, consulta el apartado Trámites del Campus Virtual.
133.000 graduados y graduadas y 97.000 estudiantes procedentes de más de 150 países han crecido con la UOC.
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