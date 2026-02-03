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En la UOC te lo ponemos fácil. Consulta todo lo que necesitas saber para matricularte aquí: proceso de matrícula de la UOC, requisitos, convalidaciones, precios y descuentos, homologación de títulos, fechas de matrícula de la UOC, calendario académico, etc. Además, te acompañamos y te asesoramos para que puedas decidir cuál es el itinerario formativo que más encaja con tus objetivos.

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Cómo puedes matricularte, paso a paso

En la UOC disponemos de varias modalidades de matrícula según la titulación. Para saber los pasos que tienes que seguir en tu inscripción a la UOC, consulta la página "Proceso de matriculación".

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Grados y Másteres Universitarios

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Requisitos de acceso y convalidaciones

Antes de iniciar un proceso de matriculación, revisa los requisitos académicos para acceder a nuestras titulaciones y las convalidaciones de tus estudios previos o tu experiencia laboral. Te facilitamos el acceso a la UOC para que puedas cumplir tus metas personales y profesionales.

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En la UOC te facilitamos el acceso a la educación superior.

Precios, descuentos y facilidades económicas

Para facilitarte el acceso a formación, en la UOC te ofrecemos todo tipo de descuentos, becas y facilidades de pago. Consulta el precio de tu matrícula en la UOC y todas las ventajas a las que puedes optar según el tipo de formación que elijas y tu situación personal.

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Validez y reconocimiento de los títulos de la UOC

La UOC es una universidad homologada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).

Los títulos de grado, máster universitario y doctorado que expide la UOC tienen validez oficial en todo el territorio español y los países del espacio europeo de educación superior (EEES).

Infórmate de los trámites para reconocer, legalizar u homologar tu título oficial de la UOC para que tenga validez en otros países.

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