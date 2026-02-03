La UOC es una universidad homologada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).

Los títulos de grado, máster universitario y doctorado que expide la UOC tienen validez oficial en todo el territorio español y los países del espacio europeo de educación superior (EEES).

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