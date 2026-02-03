Matriculación
100% online
Convalidación de
estudios previos
Acompañamiento
personalizado
¿Qué debes saber para matricularte en la UOC?
En la UOC te lo ponemos fácil. Consulta todo lo que necesitas saber para matricularte aquí: proceso de matrícula de la UOC, requisitos, convalidaciones, precios y descuentos, homologación de títulos, fechas de matrícula de la UOC, calendario académico, etc. Además, te acompañamos y te asesoramos para que puedas decidir cuál es el itinerario formativo que más encaja con tus objetivos.
¿Tienes dudas? Apúntate a las sesiones informativas de la UOC
Cómo puedes matricularte, paso a paso
En la UOC disponemos de varias modalidades de matrícula según la titulación. Para saber los pasos que tienes que seguir en tu inscripción a la UOC, consulta la página "Proceso de matriculación".
Decide el número y el orden de las asignaturas. Tú eliges cómo quieres estudiar.
Requisitos de acceso y convalidaciones
Antes de iniciar un proceso de matriculación, revisa los requisitos académicos para acceder a nuestras titulaciones y las convalidaciones de tus estudios previos o tu experiencia laboral. Te facilitamos el acceso a la UOC para que puedas cumplir tus metas personales y profesionales.
En la UOC te facilitamos el acceso a la educación superior.
Precios, descuentos y facilidades económicas
Para facilitarte el acceso a formación, en la UOC te ofrecemos todo tipo de descuentos, becas y facilidades de pago. Consulta el precio de tu matrícula en la UOC y todas las ventajas a las que puedes optar según el tipo de formación que elijas y tu situación personal.
Accede a tu formación superior con precios públicos regulados
Validez y reconocimiento de los títulos de la UOC
La UOC es una universidad homologada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).
Los títulos de grado, máster universitario y doctorado que expide la UOC tienen validez oficial en todo el territorio español y los países del espacio europeo de educación superior (EEES).
Infórmate de los trámites para reconocer, legalizar u homologar tu título oficial de la UOC para que tenga validez en otros países.
Únete a la UOC y ayúdanos a transformar la sociedad
¿Vives en Latinoamérica?
Descubre las titulaciones y becas específicas de la UOC en Latinoamérica.
Encuentra la formación que buscasToda la oferta formativa
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC