Requisitos de acceso a grados con estudios realizados fuera del Estado Español
Esta vía de acceso a los estudios de grado está prevista únicamente para los estudiantes que tienen la homologación definitiva del bachillerato al sistema educativo español.
En caso de no disponer de la homologación del bachillerato, deberás solicitarla por medio del organismo pertinente:
- Residente en Cataluña: Departamento de Enseñanza
- No residente en Cataluña: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Si resides fuera del Estado español, puedes consultar las Consejerías de Educación de las Embajadas de España en el extranjero, por medio de este enlace.
Estudios finalizados
Si has finalizado estudios superiores en una universidad o un centro de enseñanza superior extranjero, fuera del Estado español, debes ponerte en contacto con el Ministerio de Educación para que emita una resolución respecto a los estudios aportados por cursar el grado, que puede ser de equivalencia o de homologación.
- Equivalencia de título extranjero de educación superior a titulación y a nivel académico de grado o máster universitario oficial en las ramas de conocimiento y campos específicos.
- Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Master que den acceso a una profesión regulada en España.
Si no se obtiene la equivalencia o la homologación del título, se puede pedir la convalidación parcial de estudios.
Estudios finalizados sin la declaración de equivalencia u homologación y estudios no finalizados
Si has empezado o finalizado estudios superiores en una universidad o un centro de enseñanza superior extranjero puedes pedir a la UOC la convalidación por estudios parciales españoles.
- ¿Cómo se solicita?
En primer lugar, debes solicitar acceso a los estudios que te interesan, seleccionando como vía de acceso Convalidación parcial de estudios españoles (vía convalidación de estudios extranjeros).
Una vez dispongas de acceso a la Secretaría del Campus, y antes de formalizar la matrícula, debes solicitar una evaluación de estudios previos (EEP) y enviar la documentación que se indica en Secretaría / Trámites / Evaluación de estudios previos / Documentación.
Cuando tengamos la resolución de tu solicitud, te enviaremos un mensaje en el buzón:
- Si la UOC te convalida un mínimo de 30 créditos ECTS, podrás formalizar la matrícula.
- Si no se llega al mínimo de 30 créditos ECTS convalidados, deberás consultar la información sobre las opciones de acceso con estudios preuniversitarios.
Si has hecho la convalidación parcial en otra universidad del Estado español, no será válida para acceder a la UOC y, por tanto, tendrás que volver a hacer el trámite de solicitud en la UOC.
Requisitos formativos complementarios
Si el Ministerio considera que para obtener la homologación hay que superar algunas asignaturas, emite una resolución en la que indica al estudiante cuáles son las materias troncales que debe superar en cualquier universidad española para que el propio Ministerio pueda emitir la titulación española correspondiente. Los solicitantes pueden cursar en la UOC las asignaturas necesarias (Requisitos formativos complementarios) para conseguir la homologación del título.
- ¿Cómo se solicitan? Tienes que rellenar este formulario y presentar la siguiente documentación:
- Resolución ministerial definitiva en la que se indican las materias troncales que debes superar en la universidad mediante una fotocopia notariada o cotejada.
- DNI o pasaporte (fotocopia)
- ¿Dónde hay que entregar la documentación?
Universitat Oberta de Catalunya
REF: Servicios de Incorporación - RFC
Apartado de correos 29005
08080 Barcelona
¿Cuándo y cómo se informa de la resolución?