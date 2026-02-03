Estudios finalizados

Si has finalizado estudios superiores en una universidad o un centro de enseñanza superior extranjero, fuera del Estado español, debes ponerte en contacto con el Ministerio de Educación para que emita una resolución respecto a los estudios aportados por cursar el grado, que puede ser de equivalencia o de homologación.

Equivalencia de título extranjero de educación superior a titulación y a nivel académico de grado o máster universitario oficial en las ramas de conocimiento y campos específicos.

de título extranjero de educación superior a titulación y a nivel académico de grado o máster universitario oficial en las ramas de conocimiento y campos específicos. Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Master que den acceso a una profesión regulada en España.

Si no se obtiene la equivalencia o la homologación del título, se puede pedir la convalidación parcial de estudios.

Estudios finalizados sin la declaración de equivalencia u homologación y estudios no finalizados

Si has empezado o finalizado estudios superiores en una universidad o un centro de enseñanza superior extranjero puedes pedir a la UOC la convalidación por estudios parciales españoles.

¿Cómo se solicita?



En primer lugar, debes solicitar acceso a los estudios que te interesan, seleccionando como vía de acceso Convalidación parcial de estudios españoles (vía convalidación de estudios extranjeros).



Una vez dispongas de acceso a la Secretaría del Campus, y antes de formalizar la matrícula, debes solicitar una evaluación de estudios previos (EEP) y enviar la documentación que se indica en Secretaría / Trámites / Evaluación de estudios previos / Documentación.



Cuando tengamos la resolución de tu solicitud, te enviaremos un mensaje en el buzón: Si la UOC te convalida un mínimo de 30 créditos ECTS, podrás formalizar la matrícula. Si no se llega al mínimo de 30 créditos ECTS convalidados, deberás consultar la información sobre las opciones de acceso con estudios preuniversitarios.

En primer lugar, debes solicitar acceso a los estudios que te interesan, seleccionando como vía de acceso Convalidación parcial de estudios españoles (vía convalidación de estudios extranjeros). Una vez dispongas de acceso a la Secretaría del Campus, y antes de formalizar la matrícula, debes solicitar una evaluación de estudios previos (EEP) y enviar la documentación que se indica en Secretaría / Trámites / Evaluación de estudios previos / Documentación. Cuando tengamos la resolución de tu solicitud, te enviaremos un mensaje en el buzón:

Si has hecho la convalidación parcial en otra universidad del Estado español, no será válida para acceder a la UOC y, por tanto, tendrás que volver a hacer el trámite de solicitud en la UOC.

Requisitos formativos complementarios

Si el Ministerio considera que para obtener la homologación hay que superar algunas asignaturas, emite una resolución en la que indica al estudiante cuáles son las materias troncales que debe superar en cualquier universidad española para que el propio Ministerio pueda emitir la titulación española correspondiente. Los solicitantes pueden cursar en la UOC las asignaturas necesarias (Requisitos formativos complementarios) para conseguir la homologación del título.

¿Cómo se solicitan? Tienes que rellenar este formulario y presentar la siguiente documentación: Resolución ministerial definitiva en la que se indican las materias troncales que debes superar en la universidad mediante una fotocopia notariada o cotejada. DNI o pasaporte (fotocopia)

Tienes que rellenar este y presentar la siguiente documentación: ¿Dónde hay que entregar la documentación?

Universitat Oberta de Catalunya

REF: Servicios de Incorporación - RFC

Apartado de correos 29005

08080 Barcelona



¿Cuándo y cómo se informa de la resolución?

Una vez tengamos tu resolución de la solicitud de requisitos formativos complementarios, te mandaremos un mensaje a la dirección electrónica indicada en el formulario, para darte toda la información asociada y pasar, si procede, a la matriculación del semestre siguiente.