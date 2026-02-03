Requisitos

Pueden presentarse a las pruebas los candidatos que reúnan los siguientes requisitos:

Tener 45 años en el año natural en el que se realizará la prueba.

No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.

Matrícula

Cada candidato dispone de un número ilimitado de convocatorias para superar la prueba. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo a convocatorias posteriores después de efectuar el pago pertinente de las tasas correspondientes.

El candidato que quiera acceder a la universidad por la vía de Mayores de 25 años y por la de Mayores de 45 años, y desee hacer uso de ambas opciones, tendrá que matricularse en las dos pruebas y abonar las tasas correspondientes a ambas matrículas.

El plazo para formalizar la matrícula es del 19 de marzo al 1 de abril de 2026.

Documentación que hay que presentar

Documentación acreditativa que justifique la bonificación o exención de las tasas (como, por ejemplo, el título de familia numerosa o monoparental vigente), si procede.

Podéis entregar la documentación: