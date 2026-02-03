Pruebas de acceso a la UOC para mayores de 45 años
Requisitos
Pueden presentarse a las pruebas los candidatos que reúnan los siguientes requisitos:
- Tener 45 años en el año natural en el que se realizará la prueba.
- No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
Matrícula
Cada candidato dispone de un número ilimitado de convocatorias para superar la prueba. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo a convocatorias posteriores después de efectuar el pago pertinente de las tasas correspondientes.
El candidato que quiera acceder a la universidad por la vía de Mayores de 25 años y por la de Mayores de 45 años, y desee hacer uso de ambas opciones, tendrá que matricularse en las dos pruebas y abonar las tasas correspondientes a ambas matrículas.
El plazo para formalizar la matrícula es del 19 de marzo al 1 de abril de 2026.
Documentación que hay que presentar
- Documentación acreditativa que justifique la bonificación o exención de las tasas (como, por ejemplo, el título de familia numerosa o monoparental vigente), si procede.
Podéis entregar la documentación:
- Por correo a: REF. ACC25. - Secretaría - Apartado de correos 29005 - 08080 Barcelona.
Se establece una bonificación del 50% del importe de la tasa a las personas miembros de familias numerosas de categoría general y a las personas miembros de familias monoparentales, tanto de categoría general como especial.
Están exentos de pago de las tasas (100% bonificación) para la inscripción en la universidad, los colectivos siguientes:
- Los miembros de familias numerosas de categoría especial.
- Las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Los estudiantes de 65 años o más. Las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges y sus hijos.
- Las víctimas de violencia de género y sus hijos dependientes.
Información sobre el pago de la tasa de matrícula
El pago que hay que efectuar es de 106,8 € en concepto de tasa de matrícula para las pruebas de acceso a la universidad para Mayores de 45 años.
El pago podrá realizarse presencialmente en una entidad financiera o con una tarjeta en línea.
Opción: código numérico
Utilizando el código numérico que aparece al pie de la hoja de matrícula podréis realizar el pago de tres maneras diferentes. Si optáis por cualquiera de estas tres opciones dispondréis de 5 días hábiles para realizar el pago:
- Hacer el pago de manera virtual: este sistema os permite realizar el pago mediante los sistemas de banca electrónica que tienen habilitados algunas entidades financieras. Tened en cuenta que algunas entidades bancarias solo ofrecen estos servicios para sus clientes. Recordad que si hacéis el pago de manera virtual a través del portal de "la Caixa", solo tenéis que rellenar la opción Emisora (y no la opción código CPR) con el número que aparece al pie de la hoja de matrícula.
- Hacer el pago en cajeros automáticos: podéis efectuar el pago mediante cajeros automáticos habilitados mediante el código de barras que aparece en la hoja de matrícula en cualquiera de las siguientes entidades financieras: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa", Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), CatalunyaCaixa y Unnim.
- Hacer el pago presencialmente: también podéis efectuar el pago presencialmente mediante el código de barras que aparece en la hoja de matrícula en cualquiera de las siguientes entidades financieras: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa", Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), CatalunyaCaixa y Unnim (excepto Caixa Terrassa).
Imprimid 2 copias.
Opción: tarjeta en línea
Este pago se realizará mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa», al que se accederá directamente desde el web de la UOC en el momento en que deba efectuarse el pago, al finalizar el proceso de matriculación en las pruebas para el acceso a la universidad para Mayores de 25/45 años.
Las tarjetas que podéis emplear son las siguientes:
- Cualquier tarjeta de «la Caixa» (Oberta, Visa, Master...). Si utilizáis esta opción, tenéis que ser conscientes de que el importe que queráis pagar no debe superar el límite de vuestra tarjeta, mucho más bajo en las tarjetas de débito que en las de crédito.
- Cualquier tarjeta de crédito (no de débito, como, por ejemplo, Electron) Visa o Master emitida por otras entidades.
Pasos que hay que seguir para realizar el pago con tarjeta:
- Escoged como forma de pago tarjeta en línea, en la pantalla del resumen de la solicitud, al final del proceso de matriculación, y haced clic en Aceptar.
- La UOC transmite los datos del pago a «la Caixa». En este momento, abandonáis el web de la UOC y entráis en el web de «la Caixa», dentro de la página del TPV Virtual. Aquí aparece vuestra dirección de correo, que se usará para mandaros un mensaje en el que se os confirme que el pago se ha efectuado correctamente. Haced clic en el botón Tarjeta.
- A continuación, tenéis que indicar el número de vuestra tarjeta y su fecha de caducidad. Recordad que sólo podéis usar tarjetas de «la Caixa» o tarjetas de crédito Visa o Master. Haced clic en Enviar.
- En este momento, el pago se ha efectuado, y una pantalla os lo confirmará. Recibiréis, además, un mensaje en vuestro buzón de correo electrónico. No obstante, tenéis que continuar navegando para volver al web de la UOC. Debéis hacer clic en el botón Continuar. Entonces, los datos validados por «la Caixa» son también validados por la UOC.
Imprimid la hoja resumen de la matrícula.
La documentación imprescindible para poder tener en cuenta tu solicitud de acceso, valorar tus méritos y realizar la entrevista personal es la siguiente:
- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.
- Fotocopia compulsada o cotejada de la tarjeta de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años. Si la habéis superado en la UOC, no es necesario aportar este documento.
- Declaración jurada de que no poseéis ningún título académico que os dé acceso a la universidad, y que no podéis demostrar ninguna experiencia laboral relacionada con el grado que deseáis cursar.
- Copia del comprobante bancario de haber abonado el importe de la tasa.
- Currículum detallado.
- Carta de motivación en la que expongáis vuestro interés por estudiar en la UOC y por los estudios que deseáis cursar.
Los documentos se pueden cotejar si se llevan los originales y sus fotocopias simples, en cualquiera de las sedes de la UOC.
La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona firmante).
La documentación debe enviarse a cualquiera de las sedes de la UOC o enviar por correo postal a:
Referencia "Mayores 45"
Apartado de correos 29005
08080 Barcelona
Hasta el 20 de marzo se puede cumplimentar la solicitud de matrícula a través del enlace que encontraréis al final de esta página.
Antes de cumplimentar el formulario, leed atentamente la información sobre la documentación y el pago de la tasa de matrícula.
En el formulario se indicará:
- La ubicación desde donde se realizan las pruebas entre las opciones disponibles.
- Una vez realizada la inscripción correctamente y dentro de los plazos establecidos, se generará un perfil del Campus Virtual de la UOC específico hasta que finalice la prueba. En el espacio de Secretaria de este perfil encontraréis toda la información para el correcto desarrollo de la prueba y la información específica de esta convocatoria.
- La matrícula de las pruebas sólo será válida si el candidato hace efectivo el pago y presenta toda la documentación necesaria.
- Aquellos aspirantes que en el momento de formalizar la inscripción justifiquen alguna discapacidad que les impida hacer las pruebas de acceso con los medios ordinarios y que necesiten alguna atención especial podrán realizarlas en las condiciones adoptadas por la universidad que les sean más favorables. En este caso podréis dirigiros al Servicio de atención que encontraréis en el perfil de la prueba.
Las pruebas de acceso se convocan una vez al año. Cada candidato dispone de un número ilimitado de convocatorias para superarlas.
Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en convocatorias posteriores para mejorar la calificación.
Para acceder a la universidad vía Mayores de 45 años es necesario superar una prueba de acceso y realizar una entrevista personal. La prueba de acceso, una vez superada, tiene validez indefinida, mientras que la entrevista personal, obligatoria y con resolución final de apto, sólo tendrá validez el año en que se realiza y para acceder a un solo centro-estudio.
Una vez superada la prueba y antes de realizar la entrevista para acceder como mayores de 45 años debes solicitar el acceso a los estudios de Grado.
Para hacerlo, hay que rellenar el formulario de acceso en el que deberás especificar:
- Datos generales.
- Datos específicos relacionados con los estudios que quieres cursar en la UOC y la opción de acceso de mayor de 45 años.
Cuando hayas introducido tus datos, te proporcionaremos un nombre de usuario y una contraseña para que puedas acceder, en unas horas, al Campus Virtual de la UOC.
La UOC ofrece un 1% fijo de sus plazas para los estudiantes que accedan mediante las pruebas para mayores de 45 años.
La documentación imprescindible para poder tener en cuenta tu solicitud de acceso y, por lo tanto, para que puedas realizar la entrevista, es la siguiente:
- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.
- Fotocopia compulsada / cotejada de la tarjeta de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años. Si la prueba se ha superado en la UOC, no es necesario aportar este documento.
- Declaración jurada de que no se posee ninguna titulación académica que habilite para el acceso a la universidad, y que no se puede acreditar experiencia laboral o profesional en relación con la enseñanza de grado solicitada.
- Currículum detallado.
- Carta de motivación, exponiendo el interés por la Universidad y por la enseñanza de grado al que quieres acceder.
Los documentos se pueden cotejar si se llevan los originales y sus fotocopias simples a cualquiera de las sedes de la UOC.
La compulsa se puede hacer en el centro donde se ha expedido la documentación (y debe tener los mínimos requisitos administrativos: fecha, sello, firma, cargo, nombre y apellidos de la persona firmante).
La documentación debe enviarse antes del 20 de marzo a:
Referencia " Mayores 45 "
Apartado de Correos 29005
08080 Barcelona
A partir de la recepción y validación de la documentación, en el Campus Virtual encontrarás la información para poder solicitar día y hora para realizar la entrevista.
Para realizar la entrevista es un requisito imprescindible haber acreditado documentalmente la superación de la prueba así como los datos personales.
La entrevista tiene una duración de unos 30 minutos.
Se ofrecerá a los solicitantes que lo pidan un justificante de asistencia en el momento de realizar la entrevista.
En el caso de que haya estudiantes residentes en el extranjero, enfermos o cualquier otro imprevisto, se valorará si la entrevista se puede realizar de manera virtual.
La superación de la entrevista conlleva una calificación de Apto. Sólo podrán ser admitidos, de acuerdo con los criterios generales de acceso y admisión de cada programa, los estudiantes que hayan obtenido una resolución de Apto en la entrevista personal.
Los estudiantes que no hayan superado la entrevista obtendrán una calificación de No Apto.
Una vez superada la entrevista personal recibirás una comunicación de la resolución y podrás formalizar la matrícula en los estudios elegidos
* El estudiante dispondrá de 5 días naturales para solicitar la alegar el resultado de la prueba.
Las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años se realizarán el día 12 de abril de 2025.
Las pruebas (tanto para las personas mayores de 25 años como para las mayores de 45 años) se realizarán de manera virtual.
12 de abril (sábado)
- de 8.00 h a 9.00 h: comprobación de datos de los candidatos.
- de 9.00 h a 10.30 h: comentario de texto.
- de 11.00 h a 12.45 h: lengua castellana.
Los ejercicios de comentario de texto y lengua castellana son comunes para las pruebas de acceso a la universidad para Mayores de 25 años y las pruebas de acceso a la universidad para Mayores de 45 años.
Así, un candidato que se examine de las dos pruebas de acceso hará un único examen de comentario de texto y un único examen de lengua castellana.
Resultados y calificación final para mayores de 45 años
- Cada uno de los ejercicios se califica con una puntuación de 0 a 10 puntos.
- Es obligatorio entregar todos los ejercicios para obtener la calificación final.
- La calificación de la prueba se obtiene de la media aritmética de los dos ejercicios (comentario de texto y lengua castellana).
- La superación de la prueba es la obtención de una calificación mínima de 5 puntos.
- La nota mínima de cada ejercicio tiene que ser de 4 puntos para poder hacer promedio.
- Para acceder a la universidad vía Mayores de 45 años, además de superar esta prueba de acceso, hay que realizar una entrevista personal, en la universidad correspondiente, con resolución de Apto.
- Durante el mes de marzo se publicará la información relativa a la entrevista personal.
Los resultados de las pruebas se publicarán el 6 de mayo de 2025.
La resolución de las revisiones se hará pública el día 19 de mayo de 2025. Los aspirantes que en el momento de formalizar la inscripción justifiquen alguna discapacidad que les impida hacer las pruebas de acceso con los medios ordinarios y que necesiten alguna atención especial podrán realizarlas en las condiciones adoptadas por la UOC que les sean más favorables. En este caso podréis dirigiros al Servicio de atención que encontraréis en el perfil de la prueba.
Comprobad que os habéis dado de alta en el correo Gmail de la UOC y que tenéis acceso a las aplicaciones de Google Calendar y Google Meet.
¿Qué necesitas para hacer las pruebas?
- Conexión a internet mientras hacéis la prueba.
- Ordenador con Windows, Linux o Mac.
- Un navegador web actualizado. Os recomendamos Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Cámara web externa o integrada en el ordenador.
- Procesador de texto para poder entregar las respuestas en formato .doc, .docx o .pdf. Si no tenéis ninguno, como estudiantes de la UOC podéis descargaros Word gratuitamente desde el espacio portal.office.com.
- Un teléfono móvil cargado y a mano por si os tenemos que llamar por algún motivo técnico o académico. Pero recordad que no lo podéis usar para resolver la prueba.
Unos días antes de la prueba recibiréis un mensaje con las instrucciones y el enlace al espacio donde realizaréis la prueba. Es recomendable que accedáis para familiarizaros con el entorno.
El día de las pruebas
- Acceded al espacio de realización de la prueba a través del enlace que habéis recibido por correo electrónico. También podéis acceder a través del menú superior, en la opción Grupos > Pruebas de acceso a la UOC para mayores de 25 > Acceso a las pruebas. El espacio de realización de la prueba se os abrirá en una ventana nueva.
- Haced la verificación de la identidad. En la página de inicio de la web de realización de las pruebas encontraréis un enlace para hacer la validación de la identidad. El enlace os abrirá una videoconferencia de Google Meet donde un representante de la UOC os solicitará que os identifiquéis mostrando vuestro documento de identidad (documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir). Durante la realización de las pruebas tenéis que tener abierta esta sesión de videoconferencia con la cámara web activada. Podréis desconectar la cámara cuando entreguéis el examen y en los descansos entre pruebas. Es importante que durante todas las pruebas el micrófono de la cámara esté en silencio.
- Descargad el enunciado. A la hora de inicio de la prueba podréis descargar el enunciado de la prueba (si no veis el enlace, refrescad la página web). Os recomendamos que guardéis el archivo en vuestro ordenador y respondáis a las preguntas en el mismo documento. Si tenéis algún problema con el fichero descargado también podéis hacer la prueba en un documento en blanco con alguna de las siguientes extensiones: .doc, .docx, .pdf o .rtf.
- Responded las preguntas. Recordad que no podéis utilizar ningún tipo de información (apuntes, libros...), ni teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos. En algunas pruebas podéis encontrar instrucciones específicas en el archivo del enunciado. Si las preguntas requieren el uso de fórmulas o esquemas, podréis hacerla a mano. En ese caso encontraréis las instrucciones en la web de realización de las pruebas.
- Entregad la prueba. Debéis entregar la prueba antes de la hora de fin del examen. Comprobad que entregáis el archivo correcto. En caso de que después de leer el enunciado decidáis no presentaros a la prueba, debéis subir un archivo con la palabra "Renuncia" durante los primeros 30 minutos. Así sabremos que habéis decidido no presentaros voluntariamente y que no ha sido una incidencia. Si renunciáis, o bien descargáis el enunciado y no entregáis las respuestas, constaréis como "No presentado". Si necesitáis un justificante, entrad una consulta a través del servicio de atención y os lo enviaremos por correo electrónico.
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