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Curso preparatorio Online en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en español)

Presentación

Te preparamos para las pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que te permitirán estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Estudia en la universidad

Accede a los estudios universitarios con la prueba de acceso a la universidad.

Prueba en español

Con este curso te preparamos para superar las pruebas de acceso a la universidad en español.

Cumple tu sueño de estudiar en la universidad

Los requisitos para realizar este curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años son:

  • Tener 25 años o más.
  • No haber superado la PAU o equivalente.
  • No tener un título universitario o de técnico superior.

La finalidad básica de este curso es alcanzar unos conocimientos que te permitan superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de la UOC y, posteriormente, integrarte con éxito en la comunidad universitaria.

La superación de la prueba te abre el acceso preferente a los estudios universitarios oficiales de la UOC y te permite acceder al resto de universidades, de acuerdo con sus respectivos criterios de admisión.
Descarga el programa (PDF)
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Idioma

    Español

  • Duración: de 6 a 12 meses

  • Titulación: Propia

  • Nivel: Medio

Metodología 100% online

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Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en español)

Plan de estudios

Materias comunes

El plan de estudios del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años se estructura de acuerdo con la prueba de acceso posterior y, por lo tanto, diferencia unas asignaturas comunes a todos los estudios de otras específicas, según la opción escogida, que depende de los estudios universitarios que se quieran cursar.

Materias comunes:

* En esta área se prepara el ejercicio de comentario de texto.

** El curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años ofrece a los estudiantes una asignatura adicional, llamada "Estrategias de aprendizaje, recurso para aprender a aprender".

Materias comunes


El plan de estudios del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años se estructura de acuerdo con la prueba de acceso posterior y, por lo tanto, diferencia unas asignaturas comunes a todos los estudios de otras específicas, según la opción escogida, que depende de los estudios universitarios que se quieran cursar.

Materias comunes:

* En esta área se prepara el ejercicio de comentario de texto.

** El curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años ofrece a los estudiantes una asignatura adicional, llamada "Estrategias de aprendizaje, recurso para aprender a aprender". El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje tanto de las asignaturas propias del curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años como de las de los estudios universitarios, mediante técnicas que le ayudarán a estudiar.

Materias específicas

La fase específica tiene como finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes para seguir y superar estudios vinculados a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las que se organizan los títulos universitarios oficiales de grado.  

Artes y humanidades

Ciencias

Ciencias de la salud

Ciencias sociales y jurídicas

Ingeniería y arquitectura

    Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en español)

    Requisitos y titulación

    Requisitos para el curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

    Pueden realizar el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos:

    • Tener 25 años el año natural en que se realizará la prueba.
    • No tener superadas las PAU (o equivalente).
    • No estar en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de artes plásticas y diseño o de deportes (o equivalente).
    • No tener ninguna titulación universitaria.

     

    Titulación

    Una vez superado este curso preparatorio, podrás solicitar el certificado del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 45 años.

    La UOC, la mejor universidad online

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      La universidad online mejor valorada

      La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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      La mejor universidad online

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      La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

    Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en español)

    Prueba de acceso

    Las universidades de Cataluña convocan anualmente una prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, de carácter general y abierto. Esta prueba de acceso a la universidad la fija el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC).

    La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años da acceso preferente a los estudiantes examinados en las universidades del sistema universitario catalán con opción concordante. Asimismo, se puede utilizar para acceder al resto de universidades del Estado respetando sus criterios de admisión.
    Prueba en catalán - Para mayores de 25 años
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    Prueba en español - Para mayores de 25

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    Curso preparatorio en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en español)

    Matrícula

    Proceso de matrícula

    1. Solicita información

      Para más información o para iniciar los trámites de matrícula, deja tus datos en el formulario de solicitud de información.

    2. Habla con nuestro equipo

      Nos pondremos en contacto contigo telefónicamente para asesorarte y guiarte en el proceso de matrícula del curso que hayas elegido.

    3. Descubre los detalles del curso

      Te informaremos del programa, la metodología, el calendario, los descuentos y las formas de pago y financiación.

    4. Formaliza la matrícula

      Ya formas parte de la UOC. ¡Te damos la bienvenida!

      Información sobre el desistimiento de matrícula

    Descuentos

    La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

    En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

    Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

    • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
    • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

    Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

    Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

    Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

    • Comunidad UOC: 7 % de descuento
      Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
    • UOC Alumni: 10 % de descuento
      Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

    Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

    Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

    Descuentos

    Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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    Accede a la universidad

    Una vez superada la prueba de acceso a la universidad, podrás acceder a los estudios universitarios de grados de la UOC.

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