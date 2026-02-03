Curso preparatorio Online en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en español)
Presentación
Te preparamos para las pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que te permitirán estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Accede a los estudios universitarios con la prueba de acceso a la universidad.
Con este curso te preparamos para superar las pruebas de acceso a la universidad en español.
Cumple tu sueño de estudiar en la universidad
Los requisitos para realizar este curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años son:
- Tener 25 años o más.
- No haber superado la PAU o equivalente.
- No tener un título universitario o de técnico superior.
La finalidad básica de este curso es alcanzar unos conocimientos que te permitan superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de la UOC y, posteriormente, integrarte con éxito en la comunidad universitaria.
La superación de la prueba te abre el acceso preferente a los estudios universitarios oficiales de la UOC y te permite acceder al resto de universidades, de acuerdo con sus respectivos criterios de admisión.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Idioma
Español
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Duración: de 6 a 12 meses
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Titulación: Propia
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Nivel: Medio
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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