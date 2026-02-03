Los requisitos para realizar este curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años son:

Tener 25 años o más.

No haber superado la PAU o equivalente.

No tener un título universitario o de técnico superior.

La finalidad básica de este curso es alcanzar unos conocimientos que te permitan superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de la UOC y, posteriormente, integrarte con éxito en la comunidad universitaria.

La superación de la prueba te abre el acceso preferente a los estudios universitarios oficiales de la UOC y te permite acceder al resto de universidades, de acuerdo con sus respectivos criterios de admisión.