Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys del Consell Interuniversitari de Catalunya
Aquesta prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys és comuna per a totes les universitats de Catalunya i dóna accés preferent al sistema universitari català. En la fase general és obligatòria la prova de llengua catalana.
Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
En el web del Departament de Recerca i Universitats trobareu tota la informació sobre aquestes proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys:
- Requisits
- Normativa
- Temaris i estructura dels exàmens
- Criteris de correcció
També hi trobareu més informació interessant per a preparar aquestes proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, com ara enunciats d'exàmens i preguntes més freqüents.
Quan i on es fan les proves d'accés per majors de 25 anys?
El termini per a formalitzar la matrícula tant de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys per a l'any 2026 és del 19 al 26 de febrer, per a totes les universitats catalanes.
La matrícula es fa al web del Departament de Recerca i Universitats, en el qual també trobareu la informació de com haureu de consultar els resultats de les proves.
Inscripció tancada
Curs de preparació
Accés a la universitat per a majors de 25 anys. Prova en català.
Matrícula oberta
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