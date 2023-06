El termini per a formalitzar la matrícula tant de les proves per a més grans de 25 anys per a l'any 2023 és del 6 al 16 de febrer, per a totes les universitats catalanes.

La matrícula es fa al web del Departament d'Economia i Coneixement, en el qual també trobareu la informació de com haureu de consultar els resultats de les proves.