Curs preparatori Online en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en català)
Presentació
Et preparem per a les proves oficials d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la resta d'universitats de Catalunya. Pots fer el curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i les proves en català o en castellà.
Accedeix als estudis universitars amb la prova d'accés a la universitat.
Amb aquest curs et preparem per superar les proves d’accés a la universitat en català.
Compleix el teu somni d'estudiar a la universitat
Demana'n més informació. Els requisits per fer aquest curs preparatori d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys són:
- Tenir 25 anys o més.
- No haver superat la PAU o equivalent.
- No tenir un títol universitari o de tècnic superior.
Una vegada superada la prova d' accés per a més grans de 25 anys de la Generalitat de Catalunya, pots optar a:
- Estudis universitaris de grau.
- Cicles formatius de grau superior.
- Equiparar els teus estudis al batxillerat actual.
Demana'n informació i matricula't ara al curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys!
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Idioma
Català
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Durada: de 6 a 12 mesos
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Titulació: Pròpia
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Nivell: Mig
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.