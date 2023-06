El pla d'estudis del curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys s'estructura d'acord amb la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d'unes altres d' específiques , segons l'opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes: igual per a totes les universitats catalanes.

* En aquesta àrea es prepara l'exercici de comentari de text.

** El curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada "Estratègies d'aprenentatge, recurs per aprendre a aprendre". L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l'aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, amb tècniques que l'ajudaran a estudiar.