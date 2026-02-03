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Curs preparatori Online en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en català)

Presentació

Et preparem per a les proves oficials d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que et permetran estudiar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la resta d'universitats de Catalunya. Pots fer el curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i les proves en català o en castellà.
Estudia a la universitat

Accedeix als estudis universitars amb la prova d'accés a la universitat.

Prova en català

Amb aquest curs et preparem per superar les proves d’accés a la universitat en català.

Compleix el teu somni d'estudiar a la universitat

Demana'n més informació. Els requisits per fer aquest curs preparatori d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys són:

  • Tenir 25 anys o més.
  • No haver superat la PAU o equivalent.
  • No tenir un títol universitari o de tècnic superior.

Una vegada superada la prova d' accés per a més grans de 25 anys de la Generalitat de Catalunya, pots optar a:

  • Estudis universitaris de grau.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Equiparar els teus estudis al batxillerat actual.

Demana'n informació i matricula't ara al curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys!
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  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • Idioma

    Català

  • Durada: de 6 a 12 mesos

  • Titulació: Pròpia

  • Nivell: Mig

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en català)

Pla d'estudis

Matèries comunes

El pla d'estudis del curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys s'estructura d'acord amb la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d'unes altres d'específiques, segons l'opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes: igual per a totes les universitats catalanes.

* En aquesta àrea es prepara l'exercici de comentari de text.

** En el curs d’accés a la universitat s’ha inclòs l’assignatura "Estratègies d'aprenentatge, recurs per aprendre a aprendre", que, treballada des de la tutoria, permet adquirir habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

Matèries específiques

Matèries específiques: igual per a totes les universitats catalanes.

La part específica té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Arts i humanitats

Ciències

Ciències de la salut

Ciències socials i jurídiques

Enginyeria i arquitectura

 

 

 

Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en català)

Requisits i titulació

Requisits per al curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys l'any natural en què es farà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Titulació

Un cop superat aquest curs preparatori, podràs sol·licitar el certificat del curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en català)

Prova d'accés

Les universitats de Catalunya convoquen anualment una prova d'accés als estudis universitaris, de caràcter general i obert, per a persones més grans de 25 anys. Aquesta prova d'accés a la universitat la fixa el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

La superació de la prova dona accés preferent als estudiants examinats a les universitats del sistema universitari català amb opció concordant. Així mateix, es pot fer servir per a accedir a la resta d'universitats de l'Estat respectant els seus criteris d'admissió.
Prova en català - Per a majors de 25 anys
Accedeix

Prova en castellà - Per a majors de 25 anys

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Curs preparatori en Accés a la universitat per a més grans de 25 anys (prova en català)

Matrícula

Procés de matrícula

  1. Sol·licita informació

    Per a més informació o per iniciar els tràmits de matrícula, deixa les teves dades al formulari de sol·licitud d'informació.

  2. Parla amb el nostre equip

    Ens posarem en contacte amb tu telefònicament per assessorar-te i guiar-te en el procés de matrícula del curs que hagis triat.

  3. Descobreix els detalls del curs

    T'informarem del programa, la metodologia, el calendari, els descomptes i les formes de pagament i finançament.

  4. Formalitza la matrícula

    Ja formes part de la UOC. Et donem la benvinguda!

    Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

 

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Accedeix a la universitat

Un cop superada la prova d'accés a la universitat, podràs accedir als estudis universitaris de graus de la UOC.

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