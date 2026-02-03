Los requisitos para realizar este curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años son:

Tener 25 años o más

No haber superado la PAU o equivalente.

No tener un título universitario o de técnico superior.

Una vez superada la prueba de acceso para mayores de 25 años de la Generalitat de Cataluña, puedes optar a:

Estudios universitarios de grado.

Ciclos formativos de grado superior.

Equiparar tus estudios al bachillerato actual.

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