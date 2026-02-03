Curso preparatorio Online en Acceso a la universidad para mayores de 25 años (prueba en catalán)
Presentación
Te preparamos para las pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que te permitirán estudiar en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en el resto de universidades de Cataluña. Puedes realizar el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años y las pruebas en español o en catalán. Pide más información.
Accede a los estudios universitarios con la prueba de acceso a la universidad.
Con este curso te preparamos para superar las pruebas de acceso a la universidad en catalán.
Cumple tu sueño de estudiar en la universidad
Los requisitos para realizar este curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años son:
- Tener 25 años o más
- No haber superado la PAU o equivalente.
- No tener un título universitario o de técnico superior.
Una vez superada la prueba de acceso para mayores de 25 años de la Generalitat de Cataluña, puedes optar a:
- Estudios universitarios de grado.
- Ciclos formativos de grado superior.
- Equiparar tus estudios al bachillerato actual.
¡Pide información y matricúlate ahora al curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años!
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Idioma
Catalán
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Duración: de 6 a 12 meses
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Titulación: Propia
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Nivel: Medio
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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