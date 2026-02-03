Desistimiento de matrícula

El desistimiento consiste en la anulación total de la matrícula con derecho a devolución del importe total, siempre que se solicite en los catorce días naturales posteriores a su formalización.

Una vez ejercido en tiempo y forma el derecho de desistimiento, se puede solicitar la activación de la matrícula de nuevo, desde el Campus Virtual.

Consecuencias del ejercicio del derecho de desistiminto

Si ejerces tu derecho de desistimiento de la matrícula, la UOC procederá a la devolución, en el plazo máximo de catorce (14) días naturales, de todos los pagos que hayas efectuado, a contar desde la fecha en la que hagas la solicitud.

Por este motivo, es muy importante que actualices los datos bancarios que constan en tu Espacio personal del Campus Virtual, para que podamos proceder a la devolución.

Si en el momento de formalizar la matrícula, has escogido como forma de pago «domiciliación bancaria» y ya se ha efectuado el cobro, deberás contactar con tu entidad bancaria para solicitar que te sea devuelto el recibo. En caso contrario, la UOC realizará los trámites oportunos para efectuarte la devolución, una vez transcurridos los 56 días que marca la normativa bancaria, sin que se derive ninguna responsabilidad hacia la Universitat.